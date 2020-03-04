Rejime havada bir darbe daha: F-16 sınırdan vurdu

TÜRK Hava Kuvvetleri 1 Mart’ta iki Suriye Su-24 uçağını düşürüp birine de hasar verdikten sonra dün, bir Suriye savaş uçağını daha düşürdü. Adana üzerinde aralıksız uçan havadan ihbar ve kontrol uçağı (HİK), güneyde Cebel Zaviye bölgesinde taarruz halinde Suriye Hava Kuvvetleri’ne ait L-39 tipi uçağı tespit etti. Elektronik harp sistemi Suriye’nin hava sahasını köreltti. Sınırın sıfır noktasında uçan F-16 havadan havaya füzesini fırlatarak Suriye askeri uçağını düşürdü.

ASKERİ EĞİTİM UÇAĞI

Düşürülen L-39, son derece eski Soğuk Savaş döneminden kalma Çekoslovakya yapımı, aslen askeri eğitim amaçlı kullanılan bir uçak. Ancak uçak hafif saldırı görevlerinde de kullanılıyor. Askeri uzmanlar asıl amacı eğitim olan uçağın muharebe için kullanılmasının Suriye Hava Kuvvetleri’nin her geçen gün zor durumda kaldığının göstergesi olduğu değerlendirmesinde bulundu. Yerel kaynaklar, Türk F-16’sının aynı bölge üzerinde bir başka Suriye uçağını daha vurduğunu ancak hafif isabet alan bu uçağın mühimmatını bırakarak Hama’daki üsse acil iniş yaptığını öne sürdü. Ancak Milli Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında bu iddiayla ilgili bir bilgi yer almadı.

SERAKİB REJİMDE

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yarın Moskova’da yapacakları kritik görüşme öncesi tarafların sahadaki hamleleri sürüyor. Yerel kaynakların verdiği bilgiye göre, M-4 ve M-5 karayollarının kesişme noktasındaki kritik öneme sahip Serakib ilçesi Rusya’nın yoğun bombardımanı sonucu yeniden rejim güçlerinin eline geçti.

RUSYA DEVRİYE GEZİYOR

Rejim yanlısı haber siteleri Serakib’in geri alındığını aktardı. Rusya askeri polisinin tüm ilçe genelinde devriyeye başladığı da belirtildi. Serakib yakınlarındaki Cubas, Dadih, Kefer Battih, Terenbe ve Tarnabah köyleri de rejim tarafından ele geçirilen diğer yerler oldu. Rus savaş uçaklarının Kefrenbel, El Bara ve Kansafrah bölgelerini bombaladığı belirtildi. Önceki gece Fua, Binneş ve Udvan’a yapılan saldırılarda ise toplam 12 sivil yaşamını yitirdi.

İDLİB’DE REJİM SALDIRISI: 1 ASKER ŞEHİT 9 ASKER YARALI

Milli Savunma Bakanlığı, Esad güçlerinin Soçi Mutabakatı sınırlarına geri dönmesi için İdlib’de sürdürülen Bahar Kalkanı operasyonu sırasında bir askerin şehit olduğunu, 9 askerin de yaralandığını açıkladı.

Bölgedeki 82 rejim hedefinin derhal ateş altına alındığı aktarılan açıklamada, “Çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre; ateş altına alınan rejim hedeflerinden 9 tank, 2 obüs, 6 ÇNRA (çok namlulu roketatar) ve 2 askeri aracın imha edildiği, 299 rejim askerinin de etkisiz hale getirildiği öğrenilmiştir” ifadelerine yer verildi.