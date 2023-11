Rehine teklifinin detayları ortaya çıktı! Netanyahu da doğruladı...

ABD medyası hafta sonu İsrail-Hamas savaşına ilişkin dikkat çeken bir iddia ortaya atmış ve rehinelerin serbest bırakılması için görüşmelerin başladığını iddia etmişti.

New York Times gazetesi Katar arabuluculuğu ile yapılan İsrail-Hamas görüşmelerinde masada iki teklifin olduğunu iddia ederken, CNN International da çatışmalara kısa bir süre ara verilmesini ön gören anlaşma kapsamında rehinelerin kademeli olarak serbest bırakılacağını, önceliğin kadın ve çocuklara verileceğini öne sürmüştü.

ANLAŞMANIN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

NBC News üst düzey bir ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde rehine anlaşmasının detaylarına yer verdi.

İsmi açıklanmayan ABD'li yetkiliye göre Hamas tarafından rehin tutulan yaklaşık 80 kadın ve çocuk, İsrail hapishanelerinde tutulan kadın ve çocuk hükümlüler karşılığında serbest bırakılacak.

Yetkili teklifin görüşüldüğünü ancak kesin olmadığını belirtirken Washington'un rehinelerin serbest bırakılması için tüm seçenekleri zorladığını vurguladı.





WATCH: Israel PM @netanyahu discusses a potential deal for the Israeli hostages' return.@kwelkernbc: “Is there a potential deal?”



“There could be, but I think the less I say about it, the more I’ll increase the chances that it materializes." pic.twitter.com/RXc3I7sOY3