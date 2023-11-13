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CANLI GELİŞMELER Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum... Tansiyon zirvede! Pentagon’dan İran mesajı... ABD Suriye'yi vurdu

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#İsrail#Hamas#Gazze
Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum... Tansiyon zirvede Pentagon’dan İran mesajı... ABD Suriyeyi vurdu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 13, 2023 08:04

İsrail ablukasındaki Gazze'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Bölgedeki askeri varlığını artıran ABD'den yeni bir hamle geldi. ABD ordusu Suriye'ye hava saldırısı düzenledi. Yapılan açıklamada 'İran destekli milislerin' hedef alındığının altı çizildi. ABD basını bu açıklamayı İran'a mesaj şeklinde yorumlarken Beyaz Saray'dan İsrail'e 'hastanelerde çatışma görmek istemiyoruz' çağrısı geldi.

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İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...

BM Gazze'de öldürülen meslektaşları içn bayraklarını yarıya indirdi

Birleşmiş Milletler'in, Bangkok, Tokyo ve Pekin'deki ofislerinde BM bayrakları yerel saatle sabah 9.30'da yarıya indirdi. BM çalışanları, İsrail-Hamas çatışması sırasında Gazze'de hayatını kaybeden meslektaşlarının anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Güvenlik kabinesi yabancı yayıncıların kapatılmasına ilişkin düzenlemeleri onayladı

KAN'ın bildirdiğine göre, güvenlik kabinesi, hükümetin ulusal güvenliğe zarar veren yayın yapan yabancı yayıncıları kapatmasına izin verecek düzenlemeleri onayladı. Karar, İletişim Bakanı Shlomo Karhi'nin İsrail'deki Katar merkezli Al Jazeera ve Lübnan merkezli Al Mayadin ağlarının kapatılması yönünde baskı yaptığı dönemde geldi.

ABD'nin Suriye saldırılarında İran yanlısı savaşçıların öldürüldüğü bildirildi

Gerilim tırmanırken ABD hava saldırıları Suriye'nin doğusundaki İranlı milisleri hedef alıyor. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'e göre, ABD hava saldırıları Pazar gecesi doğu Suriye'nin Deyrizor bölgesindeki İran İslam Devrim Muhafızları Birliği'ne (IRGC) ve İran destekli milislere ait bölgeleri hedef aldı.


Fox News muhabiri Jennifer Griffin'e göre, ABD'nin Suriye'nin doğusunda düzenlediği saldırıda altı ila yedi İran yanlısı savaşçının öldürüldü. Griffin, Pentagon'dan bir kaynağın iki patlamadan birinde İran'a ait bir güvenli evin vurulduğunu söylediğini aktardı.


Saldırılardan birinin Deir el Zor vilayetindeki Albu Kamal'ın batısındaki İran yanlısı milislerin yönettiği bir kampı vurduğu, diğerinin ise Irak sınırına yakın Mayadeen şehrine yakın bir gelinin yakınında olduğu bildirildi.

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda öldürülen iki askerin isimlerini açıkladı
İsrail, Gazze Şeridindeki çatışmalarda öldürülen iki askerin isimlerini açıkladı

İsrail, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki savaşta öldürülen iki IDF askerinin isimlerini açıkladı: Yisachar Natan ve Itay Shoham.

Uydu görüntüleri Gazze'deki hastanelerin etrafındaki hasarı gösteriyor
Uydu görüntüleri Gazzedeki hastanelerin etrafındaki hasarı gösteriyor

Maxar Technologies tarafından 12 Kasım'da yayınlanan uydu görüntüleri, Gazze Şeridi'ndeki hastanelerin etrafındaki hasarı gösteriyor.

Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde prematüre bebekler ölüyor

İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde prematüre bebeklerin ölmeye başladığı açıklandı.

ABD'den hastane saldırısı açıklaması: Endişeliyiz

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Biden yönetiminin, Hamas'ın önemli bir komuta merkezine sahip olduğu iddia edilen Gazze Şehri'ndeki El Şifa Hastanesi'ni almaya yönelik askeri operasyonda olası sivil kayıpları konusunda İsrail ile endişelerini paylaştığını söyledi.


Sullivan 'Bu aktif bir tartışma ama sonuçta hastanelerde çatışma görmek istemiyoruz' dedi.

Akdeniz'deki helikopter kazasında ABD Özel Harekat askerleri öldü

Akdeniz'de Helikopter Kazasında 5 ABD Özel Harekat Askeri Öldü. Yapılan açıklamaya göre, helikopter düştüğünde, askerler yakıt ikmali eğitimi görevindeydi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı açıklandı.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineBM Gazze'de öldürülen meslektaşları içn bayraklarını yarıya indirdi
timelineGüvenlik kabinesi yabancı yayıncıların kapatılmasına ilişkin düzenlemeleri onayladı
timelineABD'nin Suriye saldırılarında İran yanlısı savaşçıların öldürüldüğü bildirildi
timelineİsrail, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda öldürülen iki askerin isimlerini açıkladı
timelineUydu görüntüleri Gazze'deki hastanelerin etrafındaki hasarı gösteriyor
timelineGazze'deki Şifa Hastanesi'nde prematüre bebekler ölüyor
timelineABD'den hastane saldırısı açıklaması: Endişeliyiz
timelineAkdeniz'deki helikopter kazasında ABD Özel Harekat askerleri öldü
Haberle ilgili daha fazlası:
#İsrail#Hamas#Gazze

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