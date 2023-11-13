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İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...
Birleşmiş Milletler'in, Bangkok, Tokyo ve Pekin'deki ofislerinde BM bayrakları yerel saatle sabah 9.30'da yarıya indirdi. BM çalışanları, İsrail-Hamas çatışması sırasında Gazze'de hayatını kaybeden meslektaşlarının anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.
KAN'ın bildirdiğine göre, güvenlik kabinesi, hükümetin ulusal güvenliğe zarar veren yayın yapan yabancı yayıncıları kapatmasına izin verecek düzenlemeleri onayladı. Karar, İletişim Bakanı Shlomo Karhi'nin İsrail'deki Katar merkezli Al Jazeera ve Lübnan merkezli Al Mayadin ağlarının kapatılması yönünde baskı yaptığı dönemde geldi.
Gerilim tırmanırken ABD hava saldırıları Suriye'nin doğusundaki İranlı milisleri hedef alıyor. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'e göre, ABD hava saldırıları Pazar gecesi doğu Suriye'nin Deyrizor bölgesindeki İran İslam Devrim Muhafızları Birliği'ne (IRGC) ve İran destekli milislere ait bölgeleri hedef aldı.
Fox News muhabiri Jennifer Griffin'e göre, ABD'nin Suriye'nin doğusunda düzenlediği saldırıda altı ila yedi İran yanlısı savaşçının öldürüldü. Griffin, Pentagon'dan bir kaynağın iki patlamadan birinde İran'a ait bir güvenli evin vurulduğunu söylediğini aktardı.
Saldırılardan birinin Deir el Zor vilayetindeki Albu Kamal'ın batısındaki İran yanlısı milislerin yönettiği bir kampı vurduğu, diğerinin ise Irak sınırına yakın Mayadeen şehrine yakın bir gelinin yakınında olduğu bildirildi.
İsrail, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki savaşta öldürülen iki IDF askerinin isimlerini açıkladı: Yisachar Natan ve Itay Shoham.
Maxar Technologies tarafından 12 Kasım'da yayınlanan uydu görüntüleri, Gazze Şeridi'ndeki hastanelerin etrafındaki hasarı gösteriyor.
İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde prematüre bebeklerin ölmeye başladığı açıklandı.
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Biden yönetiminin, Hamas'ın önemli bir komuta merkezine sahip olduğu iddia edilen Gazze Şehri'ndeki El Şifa Hastanesi'ni almaya yönelik askeri operasyonda olası sivil kayıpları konusunda İsrail ile endişelerini paylaştığını söyledi.
Sullivan 'Bu aktif bir tartışma ama sonuçta hastanelerde çatışma görmek istemiyoruz' dedi.
Akdeniz'de Helikopter Kazasında 5 ABD Özel Harekat Askeri Öldü. Yapılan açıklamaya göre, helikopter düştüğünde, askerler yakıt ikmali eğitimi görevindeydi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı açıklandı.