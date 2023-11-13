ABD'nin Suriye saldırılarında İran yanlısı savaşçıların öldürüldüğü bildirildi

Gerilim tırmanırken ABD hava saldırıları Suriye'nin doğusundaki İranlı milisleri hedef alıyor. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'e göre, ABD hava saldırıları Pazar gecesi doğu Suriye'nin Deyrizor bölgesindeki İran İslam Devrim Muhafızları Birliği'ne (IRGC) ve İran destekli milislere ait bölgeleri hedef aldı.





Fox News muhabiri Jennifer Griffin'e göre, ABD'nin Suriye'nin doğusunda düzenlediği saldırıda altı ila yedi İran yanlısı savaşçının öldürüldü. Griffin, Pentagon'dan bir kaynağın iki patlamadan birinde İran'a ait bir güvenli evin vurulduğunu söylediğini aktardı.





Saldırılardan birinin Deir el Zor vilayetindeki Albu Kamal'ın batısındaki İran yanlısı milislerin yönettiği bir kampı vurduğu, diğerinin ise Irak sınırına yakın Mayadeen şehrine yakın bir gelinin yakınında olduğu bildirildi.