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Dünya
hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 27.06.2021 - 15:08 | Son Güncelleme:

Putin'in yeni 'savaş makinesi' göründü... 30 yıl sonra bir ilk!

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Putin'in yeni 'savaş makinesi' göründü... 30 yıl sonra bir ilk!

Rusya'nın son 30 yılda ürettiği en büyük denizaltı denize açıldı. İngiliz basını söz konusu denizaltının sabotaj ve gizli operasyonlar için geliştirildiğini yazdı.

Geçtiğimiz hafta Karadeniz'deki İngiliz savaş gemisine uyarı ateşi açarak dikkatleri üzerine çeken Rusya, bu sefer yeni silahı ile gündemde.

İngiliz medyasında yer alan haberlere göre, Rusya'nın nükleer ateş gücüyle donatılmış 'Belgorod' isimli denizaltısı denize açıldı.

Aynı haberlere göre, Belgorod, Rusya'nın son 30 yılda inşa ettiği en büyük denizaltı olma özelliğini taşıyor.

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Yaklaşık 185 metre uzunluğundaki denizaltı nükleer uçlu su altı drone torpidolarına ev sahipliği yapıyor.

Yaklaşık 15 bin tonluk savaş makinesinin torpidolarının kıyı şeritlerinde tsunami etkisi yaratabileceği belirtiliyor.

Denizaltının her biri iki milyon ton TNT'ye eşdeğer altı adet nükleer silahlı torpido ile donatıldığına inanılıyor.

Putinin yeni savaş makinesi göründü... 30 yıl sonra bir ilk

Başka bir deyişle denizaltı İkinci Dünya Savaşı sırasında Hiroşima'ya atılan atom bombasından 130 kat daha ölümcül silahlara ev sahipliği yapıyor.

İngiliz basını söz konusu denizaltının Rus Donanması'nın bir parçası olmayacağını, sabotaj ve gizli operasyonlar için geliştirildiğini yazdı.

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