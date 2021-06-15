Son dakika: Putin-Biden görüşmesine saatler kala Putin'den gözdağı!

Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı TV Zvezda'nın haberinde 'Batıda bir benzeri yok' ifadesi ile tanımlanan füzenin 2 bin kilometre menzile sahip olduğu bilgisinin altı çizildi. Askeri tatbikata 20 savaş gemisi ve denizaltı ve 10 uçak katıldığı bildirildi.