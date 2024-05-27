'Putin'in sabrı taştı' İçerdekiler bile şaşkın: Tutuklamalar devam edebilir

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Mart ayındaki seçim zaferinden sonra 5. dönemine başlayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yemin ettikten sonra ilk iş olarak Rusya'nın en uzun süre görev yapan bakanı (12 yıl) olan Savunma Bakanı olan Sergey Şoygu'yu görevden aldı, yerine Başbakan Yardımcısı ve ekonomist Andrey Belousov'u atayacağı açıklandı.



Devam eden haftalarda Rusya Savunma Bakanlığı'nda pek çok kişinin 'tasfiye' olarak adlandırdığı bir süreç başladı. Bir dizi üst düzey isim hakkında yolsuzluk suçlaması ile dava açıldı.



İngiliz Guardian gazetesine göre Şoygu'nun yerine atanan ekonomist Andrey Belousov, savunma bakanlığındaki yolsuzluğu azaltmak ve uzun bir savaş için askeri üretimi düzene sokmakla görevlendirildi.

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BİR AY İÇİNDE DÖRT ÜST DÜZEY İSİM

Rusya Savunma Bakanlığı'ndaki tasfiye, 23 Nisan'da kıdemli savunma bakan yardımcısı Timur Ivanov'un rüşvet aldığı şüphesiyle tutuklanması ile başladı. Şoygu'nun sırdaşı olarak bilinen Ivanov'un gözaltına alınmasının Şoygu'nun görevden alınmasına zemin hazırladığı düşünülüyor.



Ivanov'un gözaltına alınmasını takip eden haftalarda başka üst düzey yetkililer de gözaltına alındı. Bunlar arasında bakanlığın personel dairesi başkanı Yuri Kuznetsov ve Genelkurmay iletişim dairesi başkanı Vadim Shamarin de vardı.

Bir ay içinde dört üst düzey savunma yetkilisinin yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanması, son yılların en önemli baskısına işaret ediyor.

PUTİN'İN SABRI TAŞTI: TUTUKLAMALAR DEVAM EDEBİLİR

İngiltere'nin Moskova'daki eski savunma ataşesi Yüzbaşı John Foreman, Rusya'da son dönemde yaşanan gelişmelerle ilgili açıklamasında "FSB sonunda savunma bakanlığı ve genelkurmayda dişlerini gösterdi" dedi. "Putin'in sabrı taştı" diyen Foreman tutuklamaların devam edebileceğini öne sürdü:

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"Soygu ve Gerasimov şimdiye kadar bir tampon oluşturdular ancak Putin sonunda bir şeyler yapması gerektiğine karar verdi. Şoygu görev süresi boyunca FSB'yi bakanlıktan uzak tutmuştu. FSB bir kez dişlerini size geçirdi mi, ne kadar ileriye gideceklerini kimse bilemez"



GERASİMOV DA GÖREVDEN ALINABİLİR! GÜÇ FSB'YE GEÇTİ, ORDU KARGAŞA İÇİNDE

Kremlin bu ayın başında yaptığı açıklamada Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov'un görevine devam edeceğini açıkladı ancak Gerasimov'un yardımcısı Shamarin'in tutuklanması generalin askeri hiyerarşi içindeki konumunu zayıflatabilir. Foreman'a göre Gerasimov'un görevden alınma olasılığı arttı.

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Eski bir savunma yetkilisi, savunma bakanlığındaki tutuklamaların güç dengesini FSB'nin lehine değiştiğini, ordusunun ise kargaşa içinde olduğunu öne sürdü.

Guardian gazetesine konuşan kaynaklara göre, üst düzey kovuşturmalar söz konusu olduğunda, bir tutuklama talep edilmeden önce Devlet Başkanı Putin mutlaka bilgilendirilir. Ancak kaynağa göre bu yolsuzluk soruşturmasının bizzat Kremlin tarafından başlatılmış olma ihtimali düşük

UZUN SÜREDİR ELEŞTİRİLERİN HEDEFİNDEYDİLER

Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Rusya Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov, Ukrayna savaşındaki başarısızlıklar, silahlı kuvvetler içindeki yaygın yolsuzluklar nedeni ile uzun süredir eleştiriliyordu. Paralı asker grubu Wagner'in lideri Yevgeny Prigojin'in ordu liderlerine karşı başlattığı başarısız isyan ile bu memnuniyetsizlik zirveye ulaştı.



Guardian gazetesinde yer alan analize göre, Rusya'da kurumlar arasındaki derin rekabet ve Şoygu'nun görevden alınması FSB müfettişlerine bir fırsat sağlamış olabilir. Eski bir Kremlin yetkilisine göre bir savunma bakan yardımcısını hapse atmak her müfettişin hayali, çünkü bu durumlarda ciddi ödüller ve terfiler söz konusu.