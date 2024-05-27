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İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin konulu toplantılara katılmak üzere geldiği Belçika’nın başkenti Brüksel’de, gerçekleştirdiği temaslar hususunda açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan toplumun Filistin davasına desteğinin giderek yükseldiğini ifade ederek, “Uluslararası toplumun Filistin davasına olan sempatisi ve desteği giderek yükselmekte. Bugün bu toplantılarda bunu gördük” şeklinde konuştu.
Fidan 'Netanyahu yönetimi, bütün dünyaya 1967 sınırlarının yok olduğu, sadece İsrail’in var olduğu bir gerçekliği pazarlamaya çalışıyor. 7 Ekim’den sonra dünya bu yalana artık ‘dur’ dedi' ifadelerini kullandı.
ABD Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü bugün yaptığı açıklamada, ABD'nin Refah'ta İsrail saldırısına ilişkin raporlardan haberdar olduğunu ve konuyla ilgili daha fazla bilgi topladığını söyledi.
İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 233 gündür devam ediyor. İsrail, Refah kentinde yerinden edilmiş Filistinlilerin yaşadığı Tal Al-Sultan Kampı’na hava saldırısı düzenledi. Saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 40'a yükseldi.
Bölgedeki son gelişmeleri aktaran Katar merkezli Al Jazeera 'İsrail güvenli bölgeye saldırdı, insanlar diri diri yandı' dedi.
Uluslararası Af Örgütü, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (ICC), Nisan ayında Gazze Şeridi'nde 32'si çocuk 44 Filistinli sivilin ölümüne yol açan üç İsrail saldırısını soruşturmaya çağırıyor.