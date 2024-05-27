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CANLI GELİŞMELER Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum...İsrail güvenli bölgeyi vurdu! Al Jazeera: İnsanlar diri diri yandı... ABD'den tek cümlelik açıklama: Haberdarız

Güncelleme Tarihi:

#İsrail#Refah#Dünya
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 27, 2024 08:20

İsrail ablukasındaki Gazze'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki Refah kentinde bulunan çadır kampa düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 40'a yükseldi. Al Jazeera ölen sivillerin yanarak can verdiğini yazdı. ABD'den ise İsrail'in korkunç saldırısı ile ilgili tek cümlelik bir açıklama geldi.

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İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...

Bakan Fidan: 7 Ekim’den sonra dünya bu yalana artık ‘dur’ dedi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin konulu toplantılara katılmak üzere geldiği Belçika’nın başkenti Brüksel’de, gerçekleştirdiği temaslar hususunda açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan toplumun Filistin davasına desteğinin giderek yükseldiğini ifade ederek, “Uluslararası toplumun Filistin davasına olan sempatisi ve desteği giderek yükselmekte. Bugün bu toplantılarda bunu gördük” şeklinde konuştu.


Fidan 'Netanyahu yönetimi, bütün dünyaya 1967 sınırlarının yok olduğu, sadece İsrail’in var olduğu bir gerçekliği pazarlamaya çalışıyor. 7 Ekim’den sonra dünya bu yalana artık ‘dur’ dedi' ifadelerini kullandı.

ABD: Haberdarız, daha fazla bilgi topluyoruz

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü bugün yaptığı açıklamada, ABD'nin Refah'ta İsrail saldırısına ilişkin raporlardan haberdar olduğunu ve konuyla ilgili daha fazla bilgi topladığını söyledi.

İsrail saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 40'a yükseldi

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 233 gündür devam ediyor. İsrail, Refah kentinde yerinden edilmiş Filistinlilerin yaşadığı Tal Al-Sultan Kampı’na hava saldırısı düzenledi. Saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 40'a yükseldi.

Al Jazeera: İsrail güvenli bölgeye saldırdı, insanlar diri diri yandı

Bölgedeki son gelişmeleri aktaran Katar merkezli Al Jazeera 'İsrail güvenli bölgeye saldırdı, insanlar diri diri yandı' dedi.

Uluslararası Af Örgütü, İsrail'in Gazze'ye yönelik üç saldırısına ilişkin savaş suçları soruşturması çağrısında bulundu

Uluslararası Af Örgütü, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (ICC), Nisan ayında Gazze Şeridi'nde 32'si çocuk 44 Filistinli sivilin ölümüne yol açan üç İsrail saldırısını soruşturmaya çağırıyor.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineBakan Fidan: 7 Ekim’den sonra dünya bu yalana artık ‘dur’ dedi
timelineABD: Haberdarız, daha fazla bilgi topluyoruz
timelineİsrail saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 40'a yükseldi
timelineAl Jazeera: İsrail güvenli bölgeye saldırdı, insanlar diri diri yandı
timelineUluslararası Af Örgütü, İsrail'in Gazze'ye yönelik üç saldırısına ilişkin savaş suçları soruşturması çağrısında bulundu

 

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#İsrail#Refah#Dünya

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