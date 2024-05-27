Bakan Fidan: 7 Ekim’den sonra dünya bu yalana artık ‘dur’ dedi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin konulu toplantılara katılmak üzere geldiği Belçika’nın başkenti Brüksel’de, gerçekleştirdiği temaslar hususunda açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan toplumun Filistin davasına desteğinin giderek yükseldiğini ifade ederek, “Uluslararası toplumun Filistin davasına olan sempatisi ve desteği giderek yükselmekte. Bugün bu toplantılarda bunu gördük” şeklinde konuştu.





Fidan 'Netanyahu yönetimi, bütün dünyaya 1967 sınırlarının yok olduğu, sadece İsrail’in var olduğu bir gerçekliği pazarlamaya çalışıyor. 7 Ekim’den sonra dünya bu yalana artık ‘dur’ dedi' ifadelerini kullandı.