Putin’in Barbie’si

Haberin Devamı

Sosyal medyadaki haber kanallarını kaynak gösteren İngiliz Daily Mail gazetesine göre Mizulina, fanatik Putin yanlısı ve Ukrayna karşıtı kadın senatör Elena Mizulina’nın kızı. İnternette sansürün başında olduğu belirtilen Londra eğitimli Katya Muzulina ile Putin’in son dönemde yakınlaştığı öne sürülüyor. İlk evliliğinden iki yetişkin kızı bulunan Putin’in yıllardır olimpiyat madalyalı ritmik cimnastikçi Alina Kabaeva (40) ile birlikte olduğu ve iki ya da üç çocuklarının bulunduğu iddia ediliyordu.