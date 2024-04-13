Putin’den Ukrayna mesajı: İstanbul müzakere masasına geri dönelim

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Ukrayna lideri Volodimir Zelenski’nin ‘Barış formülü’nü görüşmek üzere uluslararası toplumun İsviçre’nin Luzern kentinde toplanmaya hazırlandığı bir sırada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den “Barışçıl çözüm için İstanbul müzakere masasına kaldığımız yerden devam edelim” önerisi geldi.

LUKAŞENKO’YA SÖYLETTİ

Moskova’yı ziyaret eden Belarus lideri Aleksander Lukaşenko ile birlikte derin Ukrayna sohbetine girişen Putin, önemli gördüğü maddeleri Lukaşenko’ya söyleterek Rusya’nın ne istediğini dile getirmiş oldu. Ukrayna sohbetini açan Lukaşenko “Siz bana 2022 yılında İstanbul şehrinde Ukrayna tarafıyla yapılan müzakerelerin taslak anlaşma metnini göstermiştiniz. Ukrayna’nın niye bunu kabul etmediğini hâlâ anlamış değilim. Ancak günümüzde şartlar olgunlaşıyor ve bence özellikle Ukrayna silahlı kuvvetler komutası İstanbul müzakere masasına dönmeyi kabul edeceklerini düşünüyorum” ifadesini kullandı.

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RUSYA OLARAK HAZIRIZ

Lukaşenko’nun bu sözleri üzerine Putin, “Haklısınız. Biz Rusya olarak hiçbir zaman görüşme masasından kaçmadık. Tam tersine ihtilafı bitirmek için çaba harcadık. Sizin İstanbul müzakere masasına kalındığı yerden dönülmesi önerinize katılıyorum. Rusya bu yönde üzerine düşen adımları atmaya hazır” dedi. İsviçre’de 16-17 Haziran tarihlerinde toplanacak batı ve Ukrayna eksenli barış konferansına Rusya’nın ılımlı yaklaşmadığını ifade eden Putin, “ABD olmak üzere Batılı ülkeler kendileriyle çelişiyor. Bir yandan Rusya’nın masada olmadığı görüşmelerden netice alınamayacağını kabul ediyorlar, diğer taraftan İsviçre’de Rusya’nın olmadığı ve sadece Zelenski’nin “Barış formülüyle” konferans düzenlemek istiyorlar. Bu tür yaklaşım tam bir beyin tutulması geçirdiklerini gösteriyor” tespitini yaptı. Putin ayrıca İstanbul müzakere sürecinin kaldığı yerden yeniden canlanabilmesi için Ukrayna lideri Zelenski’nin 2022 yılında yayınladığı “Putin’in başında olduğu Rusya ile müzakere yapılamaz” kararnamesini geri çekmesi gerektiği vurgusunu da yaptı. m Nerdun HACIOĞLU

ANLAŞMADA NELER VARDI

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29 Mart 2022 tarihinde Dolmabahçe Sarayı’nda ikili müzakere sonucunda hazırlanan taslakta basına yansıdığına göre Ukrayna’ya garantörlük sağlanacak, silahlar susacak. Rusya ve Ukrayna, ayrılıkçı Donetsk ve Lugansk bölgelerini ikili zirvede ele alacak. Rus işgali altındaki Kırım’ın statüsü ise 15 yıl içinde müzakere edilecekti.