Putin’den Türkiye’ye övgü ‘En güvenilir ortak’

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Rus devlet televizyonu Rossiya-1’e röportaj veren Putin, Ukrayna savaşı sonrası Batı ülkeleriyle enerji ticaretinde yaşanan değişimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Batılı ülkelerin Rus gazı almayı bırakarak Rus ekonomisine kalıcı zarar vermeyi hedeflediğini söyleyen Putin, ancak sürecin bunun aksine geliştiğini belirterek, “İmalat sanayisi, ABD dahil, daha uygun koşulların yaratıldığı ve enerji kaynaklarının daha ucuz olduğu diğer ülkelere kayıyor. Çünkü doğal gazı sıvılaştırmaları, sonra okyanusa göndermeleri ve sonra yeniden gaz haline getirmeleri gerekiyor. Bütün bunlar ek maliyet ortaya çıkarıyor” şeklinde konuştu. Rusya’ya enerji sevkiyatını kısıtladığına dair suçlamalar yöneltildiğine dikkati çeken Putin “Sürekli Rusya’nın (enerji kaynağı) vermediğini, kısıtladığını söylediler. Biz hiçbir şeyi kısıtlamıyoruz, her şeyi veriyoruz. En güvenilir ortak da Türkler oldu. İşte, TürkAkım üzerinden sevkiyat yapılıyor” dedi.

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YUNAN BASINININ YORUMU

Putin’in sözleri Yunan basınında da yer bulurken, komşu basını “Almanya’nın yerini Türkiye aldı” diye yazdı. Ukrayna savaşının başlamasından önce Avrupa, Rus doğalgazının en önemli alıcıları arasındaydı. Rus gazı Avrupa’ya büyük oranda Kuzey Akım boru hattı ile Almanya üzerinden dağıtılıyordu.