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Putin'den tehlikeli hamle... "Belarus’a nükleer silah yerleştireceğiz”

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#Vladimir Putin#Belarus#Nükleer
Putinden tehlikeli hamle... Belarus’a nükleer silah yerleştireceğiz”
Oluşturulma Tarihi: Mart 25, 2023 23:38

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus’a nükleer silah yerleştireceklerini açıkladı. Putin, “3 Nisan tarihi itibariyle mürettebatların eğitimine başlıyoruz. 1 Temmuz tarihine kadar da özel depolama tesisi inşasını bitireceğiz” ifadelerini açıklamasına ekledi.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus devlet televizyonuna verdiği röportajında Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması’nın (START) yükümlülüklerine uyarak Belarus’a nükleer silahlar yerleştireceklerini duyurdu. Putin açıklamalarında, “Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko yakın müttefik ve derin ilişkilerimiz olduğunu söyleyerek bunu talep ediyor. Biz nükleer silahları Belarus’a vermiyoruz. ABD de müttefiklerine vermiyor. Aslında onların yıllardır yaptığını yapacağız. Onların belirli müttefikleri var ve taşıyıcılarını hazırlıyorlar. Onları da mürettebatları hazırlıyor. Biz de aynı şeyi yapmaya karar verdik. Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması yükümlülüklerini ihlal etmeden Belaruslu dostlarımıza destek verdik ve 10 uçaklarını buna güre (nükleer silahlar taşımaya göre) geliştirdik. Bu 10 uçak bu türden silahları kullanmaya hazır" ifadelerini kullandı.

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1 TEMMUZ TARİHİNE KADAR DA ÖZEL DEPOLAMA TESİSİ İNŞASINI BİTİRECEĞİZ

Belarus topraklarında da çalışmalarını sürdürdüklerini de belirten Putin, “3 Nisan tarihi itibariyle mürettebatların eğitimine başlıyoruz. 1 Temmuz tarihine kadar da özel depolama tesisi inşasını bitireceğiz” dedi.

İngiltere’nin, Ukrayna’ya seyreltilmiş nükleer mermiler gönderme kararını da riskli bulduklarını ekleyen Putin, “Bunlar tabii ki kitle imha silahı kategorisinde değil. Bir şekilde radyasyon tozu oluşturuyor ve bu nedenle tehlikeli nitelikte silahlardır. Kullanılması durumunda kaçınılmaz olarak tarım alanları kirlenecek. Bu nedenle yerel sakinler ve çevre için tehlike oluşacak" şeklinde konuştu.

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#Vladimir Putin#Belarus#Nükleer

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