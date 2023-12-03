Putin’den orduyu genişletme kararı

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’daki askeri harekâtın 22’nci ayında ordudaki asker sayısını yaklaşık 170 bin artırarak 1.32 milyona çıkarma talimatı verdi.

GEREKÇESİ UKRAYNA VE NATO

Putin’in kararnamesi önceki gün Kremlin tarafından yayınlandı ve derhal yürürlüğe girdi. Bu kararname ile Rus ordu personel sayısı 1.32 milyonu asker olmak üzere yaklaşık 2.2 milyona ulaştı. Bu, 2018’den bu yana orduda yapılan ikinci genişleme kararı. Putin’in Ağustos 2022’de verdiği 137 bin asker takviyesi kararıyla askeri personel sayısı 2 milyona ulaşmıştı.

Rus Savunma Bakanlığı genişleme kararının zorunlu askerlik şeklinde olmayacağını, daha fazla gönüllünün orduya alımı şeklinde uygulanacağını bildirdi. Bakanlık ordunun güçlendirilmesine gerekçe olarak Ukrayna’daki “özel askeri operasyon” ve NATO’nun faaliyetlerini gösterdi. NATO’nun Rusya sınırlarına yakın yerlerde üsler inşa ettiği, takviye hava savunma ve saldırı silahları konuşlandırdığı iddia edildi. Bakanlık, Rus birliklerinin arttırılmasının “NATO bloğunun saldırgan faaliyetlerine” uygun bir yanıt olduğunu belirtti.