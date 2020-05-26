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Dünya
DHA
Haber Giriş: 26.05.2020 - 16:00,Son Güncelleme:

Putin'den Koronavirüs açıklaması: Salgın zirve noktasını geçti

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Putin'den Koronavirüs açıklaması: Salgın zirve noktasını geçti
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının zirve noktasını geçtiğini söyleyerek, Sovyetler Birliği’nin 2. Dünya Savaşı’nda Nazi Almanyası'nı mağlup etmesinin 75. yılı nedeniyle askeri geçit törenlerinin ülke genelinde 24 Haziran’da yapılacağını açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin koronavirüs ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Putin, "Uzmanlara göre salgında zirve noktayı geçtik” dedi.

Çin’in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınında en çok vakaya ulaşan üçüncü ülke olan Rusya’da bugüne kadar 362 bin 342 kişi enfekte olurken can kaybı 3 bin 807’ye yükseldi.

Rusyada son 24 saatte 8946 yeni vaka
Rusya'da son 24 saatte 8946 yeni vaka!
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