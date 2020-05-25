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Haber Giriş: 25.05.2020 - 10:50,Son Güncelleme:

Rusya'da son 24 saatte 8946 yeni vaka!

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Rusya'da son 24 saatte 8946 yeni vaka!
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Rusya’da son 24 saatte 8 bin 946 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 353 bin 427’ye ulaştı.

Dünyada en fazla vakanın görüldüğü üçüncü ülke konumuna gelen Rusya’da son 24 saatte 8 bin 946 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 353 bin 427’ye yükseldi.

Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 92 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 3 bin 633’e ulaştığını açıkladı.

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