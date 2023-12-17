Putin'den komşusuna gözdağı! 'Hiçbir sorun yoktu ama artık var'

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, komşusu Finlandiya'nın NATO'ya girmesi hakkında açıklamalarda bulundu. Rusya devlet televizyonuna konuşan Putin, "Onlar (Batı) Finlandiya'yı NATO'ya sürüklediler. Onlarla herhangi bir anlaşmazlığımız oldu mu? 20. yüzyılın ortalarında olanlar da dahil olmak üzere bölgedeki tüm anlaşmazlıklar çoktan çözüldü. Orada hiçbir sorun yoktu, şimdi olacak. Çünkü orada askeri bölge oluşturacağız ve belirli miktarda askeri birimi oraya sevk edeceğiz" dedi.

Putin'in bu yorumlarının Finlandiya'nın bu hafta Rusya ile sınırını tekrar kapatması üzerine gelmesi dikkat çekti. Moskova yönetimi, Helsinki'nin NATO üyeliğine karşı da bir dizi önlemler alınacağı uyarısında bulundu. Rusya ile bin 340 kilometrelik sınırı paylaşan Finlandiya, Ukrayna savaşının ardından bu yıl Nisan ayında NATO'ya katıldı.

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'BU SAÇMALIK VE BİDEN BUNU BİLİYOR'

ABD lideri Joe Biden'ın bu ay Moskova'nın Ukrayna'da başarılı olması halinde "durmayacağını söylemesi ile ilgili ise Putin, "Bu tamamen saçmalık ve bence Başkan Biden bunu biliyor" dedi.



Putin ayrıca devlet televizyonuna, Rusya'nın NATO ülkeleriyle savaşmasının ne ekonomik, ne jeopolitik ne de siyasi açıdan hiçbir nedeni olmadığını söyledi. Putin, "Bu, Rusya'ya yönelik yanlış politikayı meşrulaştırma girişimidir" dedi.