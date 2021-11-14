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Putin'den flaş mülteci krizi açıklaması

#Rusya#Putin#Dünya
Putinden flaş mülteci krizi açıklaması

Polonya - Belarus sınırında süren mülteci krizi ile ilgili açıklamalarda bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin krizin çözülmesi için 'yardıma hazırız' mesajı verdi.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus - Polonya sınırındaki göç krizi ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu.

Sputnik'te yer alan habere göre, Putin krizin çözülmesine yardımcı olmak için elinden gelen her şeyi yapmaya hazır olduğunu söyledi.

Bugün bir televizyon röportajında ​​konuşan Putin, 'Elbette bir şey bize bağlı olacaksa, buna mümkün olan her şekilde katkıda bulunmaya hazırız' dedi.

'Polonya - Belarus sınırında neler olduğunu medyadan öğrendim' diyen Putin sözlerine şöyle devam etti;

'Bu konuyu Beyaz Rusya Devlet Başkanı Alexander Lukashenko ile daha önce hiç konuşmadım. Onunla bu kriz başladıktan sonra iki kez konuştum.'

Son zamanlarda sıkça konuşulan Rusya'nın sınır krizinden sorumlu olduğu yönündeki iddialar hakkında da konuşan Putin söz konusu iddiaları reddetti.

Putin, 'Tarafımıza yönelik iddialar duyduğumuzda herkese şunu söylemek isterim: iç sorunlarınızla ilgilenin ve kendi ilgili birimlerinizin çözmesi gereken soruları başkasına aktarmaya çalışmayın' ifadelerini kullandı.

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