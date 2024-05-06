Putin Ukrayna yakınlarındaki birliklere taktiksel nükleer saldırısı tatbikatı emri verdi

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Rusya Devlet Başkanı Putin, 'düşmanları caydırmak' amacıyla, Ukrayna yakınlarındaki birliklere nükleer silah senaryolarını tatbik etme emri verdi.

Rusya savunma bakanlığı, askeri tatbikatların stratejik olmayan nükleer silahların hazırlanması ve konuşlandırılmasına yönelik tatbikatları da içereceğini bildirdi.

Bakanlık bugün tatbikatların 'bazı Batılı yetkililerin Rusya Federasyonu'na yönelik provokatif açıklamalarına ve tehditlerine yanıt olarak' gerçekleştirileceğini söyledi.

Bakanlık, bu tepkiye hangi yetkililerin yol açtığını belirtmedi. Son haftalarda İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Rusya'ya ilişkin yorumları Rus yetkililerin tepkisi ile karşılaşmıştı.

Nükleer silahlarla ilgili bütün rakamlar esasen tahmini. Fakat Amerikan Bilim İnsanları Federasyonu'na göre Rusya'nın 5 bin 997 savaş başlığı -nükleer patlamayı tetikleyen mekanizması- var. Ama bu sayıya ıskartaya ayrılmış ya da söküm emri verilmiş 1500 civarında başlık da dahil...

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Rusya'nın Büyükelçisi Grigory Mashkov, RIA haber ajansına verdiği demeçte, "Şu anda açık bir çatışma aşamasındayız ve bunun doğrudan bir silahlı çatışmayla sonuçlanmayacağını umuyorum" dedi.

Mashkov, artık 'potansiyel bir düşmanın Rusya'nın gücünü test etmesini engellemek için füze cephaneliği oluşturmak da dahil olmak üzere ülkenin savunma kapasitesini güçlendirmek için daha fazla adım atılması'nın gerekli olacağını da sözlerine ekledi.

Rusya'nın bu hamlesi sonrası dünya adeta alarma geçti. Bu hamle dünyanın gündemine birinci sıradan giriş yaptı.

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Rusya'nın nükleer söyleminin tırmanması, Batı'nın Ukrayna'daki çatışmaya müdahale etme yönünde haftalardır daha belirgin tehditlerinin ardından geldi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron geçtiğimiz günlerde The Economist'e, eğer işler zorlaşırsa Ukrayna'ya asker gönderme söyleminin arkasında durduğunu söyledi.

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Fransız lider geçen Perşembe günü yayınlanan röportajda, "Dediğim gibi, hiçbir şeyi göz ardı etmiyorum, çünkü hiçbir şeyi göz ardı etmeyen biriyle karşı karşıyayız" dedi.

İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, Kiev’e yaptığı ikinci ziyaretinde Ukrayna’ya 3 milyar poundluk askeri yardım paketini açıklamış, Cameron, bu miktardaki desteğin "ihtiyaç duyulduğu sürece her yıl" verileceğini taahhüt etmişti.