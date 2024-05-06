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CANLI GELİŞMELER Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum... İsrail resmen ateşle oynuyor: Refah hamlesini devlet televizyonu dünyaya duyurdu

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#Gazze#İsrail#Hamas
Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum... İsrail resmen ateşle oynuyor: Refah hamlesini devlet televizyonu dünyaya duyurdu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 06, 2024 08:23

İsrail ablukasındaki Gazze'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Refah'tan gelen haber ise İsrail'in dünyadan gelen tepkilere rağmen bu bölgeye saldıracağına işaret ediyor. İsrail Devlet Televizyonu KAN IDF'nin, Refah'ın doğusunda İsrail sınırı yakınındaki bazı mahalleleri boşaltmaya başladığını duyurdu. Ordu radyosu tahliye emri yayınlandığını açıkladı. Emirde Filistinlilere gitmeleri gereken bölgelerin listesi sunuldu. İsrail ordusundan konu ile ilgili resmi açıklama geldi.

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İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...

İsrail ordusundan 'Refah' açıklaması

İsrail basınında çıkan ordunun Refah'ta bazı mahalleleri tahliye etmeye başladığı yönündeki haberlerinden ardından IDF'den açıklama geldi. X üzerinden yayınlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi;


'IDF, Gazze'ye artan miktardaki yardımları karşılamak için El Mawasi'deki insani yardım alanını genişletti. Bu genişletilmiş insani yardım alanı, sahra hastanelerini, çadırları ve artan miktarlarda yiyecek, su, ilaç ve ek malzemeleri içermektedir.


Hükümetin onayına uygun olarak devam eden bir durum değerlendirmesi, Doğu Refah'ta belirlenen bölgelerdeki sivillerin kademeli olarak insani bölgeye hareketine rehberlik edecek.


Geçici olarak insani bölgeye geçiş çağrıları, el ilanları, SMS mesajları, telefon görüşmeleri ve Arapça medya yayınları aracılığıyla iletilecek.


IDF, esaret altında tuttuğu tüm rehineler eve dönene kadar Gazze'nin her yerinde Hamas'ı takip etmeye devam edecek.'

IDF, jetlerin kuzeydoğu Lübnan'ın Baalbek yakınındaki Hizbullah yerleşkesini vurduğunu söyledi

IDF, İsrail savaş uçaklarının bir gecede kuzeydoğu Lübnan'ın Baalbek yakınlarındaki Sefri bölgesindeki Hizbullah yerleşkesini vurduğunu söyledi. Lübnan medyasına göre saldırıda üç kişi hafif yaralandı.

İsrail, Gazze'nin Refah bölgesindeki sivil nüfusu tahliye etmeye başladı

İsrail, Refah'ın Gazze'nin güneyindeki sivil nüfusunun bir kısmını tahliye etmeye başladı. İsrail'in önde gelen gazetelerinden Haaretz'te yer alan habere göre, tahliyenin ayrıntıları konusunda uluslararası ve Filistinli yardım kuruluşlarına bilgi verildi.

İsrail Devlet Televizyonu KAN da İsrail ordusunun Refah'ın doğusunda İsrail sınırı yakınındaki bazı mahalleleri boşaltmaya başladığını duyurdu. Al Jazeera ise bu gelişmeyi 'İsrail ordusu Filistinlilere doğu Refah'tan tahliye emri verdi' başlığı ile duyurdu.


İsrail ordu radyosu, tahliye emrin "askeri saldırı"dan önce geldiğini ve Filistinlilere Han Yunus ve El Mawasi bölgelerinde yerinden edilmiş insanların kaldığı kamplara doğru ilerlemelerinin söylendiğini söyledi.


İsrail, geçtiğimiz saatlerde Gazze'den Pazar günü atılan roket saldırısının yakına inmesi ve üç askerin ölmesinin ardından Kerem Şalom sınır kapısının kapalı kalacağını duyurdu.

Savunma Bakanı Yoav Gallant Pazar günü yaptığı açıklamada, Refah'ta yakında bir operasyonun beklendiğini belirtmiş, ancak ordunun bölgedeki faaliyetlerinin, rehine anlaşması müzakerelerinin bir parçası olarak Hamas üzerinde baskı oluşturmak için tasarlanmış gibi göründüğünü ve herkesi kontrol etme manevrasını gerektirmediğini söylemişti.

IDF, savaş uçaklarının doğudan İsrail'e doğru ilerleyen bir insansız hava aracını düşürdüğünü açıkladı

Ordu, İsrail savaş uçaklarının gece boyunca "doğu yönünden" İsrail'e doğru ilerleyen bir insansız hava aracını düşürdüğünü duyurdu.


IDF, uçağın olay boyunca takip edildiğini ve sivillere yönelik herhangi bir tehdit bulunmadığını söyledi. Drone'un nerede düşürüldüğüne dair detay verilmedi.

Al Jazeera: 'İsrail yasağına rağmen' Gazze'deki savaşa ilişkin haber yapmaya devam edeceğiz

İsrail'in yasakladığı Al Jazeera "İsrail yasağına rağmen" Gazze'deki savaşa ilişkin haber yapmaya devam edeceğini duyurdu.

Hamas'ın roket saldırısında üç İsrail askeri öldürüldü, Kerem Şalom kapısı kapatıldı

İsrail, Hamas'ın Gazze Şeridi’nden gerçekleştirdiği roket saldırısının ardından Kerem Şalom sınır kapısını kapattığını açıkladı. Saldırıda üç İsrail askeri öldürüldü. Kerem Şalom geçidi Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için kullanılan az sayıdaki güzergahtan biri.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineİsrail ordusundan 'Refah' açıklaması
timelineIDF, jetlerin kuzeydoğu Lübnan'ın Baalbek yakınındaki Hizbullah yerleşkesini vurduğunu söyledi
timelineİsrail, Gazze'nin Refah bölgesindeki sivil nüfusu tahliye etmeye başladı
timelineIDF, savaş uçaklarının doğudan İsrail'e doğru ilerleyen bir insansız hava aracını düşürdüğünü açıkladı
timelineAl Jazeera: 'İsrail yasağına rağmen' Gazze'deki savaşa ilişkin haber yapmaya devam edeceğiz
timelineHamas'ın roket saldırısında üç İsrail askeri öldürüldü, Kerem Şalom kapısı kapatıldı
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#Gazze#İsrail#Hamas

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