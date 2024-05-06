Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum... İsrail resmen ateşle oynuyor: Refah hamlesini devlet televizyonu dünyaya duyurdu

İsrail, Gazze'nin Refah bölgesindeki sivil nüfusu tahliye etmeye başladı

İsrail, Refah'ın Gazze'nin güneyindeki sivil nüfusunun bir kısmını tahliye etmeye başladı. İsrail'in önde gelen gazetelerinden Haaretz'te yer alan habere göre, tahliyenin ayrıntıları konusunda uluslararası ve Filistinli yardım kuruluşlarına bilgi verildi.



İsrail Devlet Televizyonu KAN da İsrail ordusunun Refah'ın doğusunda İsrail sınırı yakınındaki bazı mahalleleri boşaltmaya başladığını duyurdu. Al Jazeera ise bu gelişmeyi 'İsrail ordusu Filistinlilere doğu Refah'tan tahliye emri verdi' başlığı ile duyurdu.





İsrail ordu radyosu, tahliye emrin "askeri saldırı"dan önce geldiğini ve Filistinlilere Han Yunus ve El Mawasi bölgelerinde yerinden edilmiş insanların kaldığı kamplara doğru ilerlemelerinin söylendiğini söyledi.





İsrail, geçtiğimiz saatlerde Gazze'den Pazar günü atılan roket saldırısının yakına inmesi ve üç askerin ölmesinin ardından Kerem Şalom sınır kapısının kapalı kalacağını duyurdu.

Savunma Bakanı Yoav Gallant Pazar günü yaptığı açıklamada, Refah'ta yakında bir operasyonun beklendiğini belirtmiş, ancak ordunun bölgedeki faaliyetlerinin, rehine anlaşması müzakerelerinin bir parçası olarak Hamas üzerinde baskı oluşturmak için tasarlanmış gibi göründüğünü ve herkesi kontrol etme manevrasını gerektirmediğini söylemişti.