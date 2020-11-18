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Nerdun HACIOĞLU
Haber Giriş: 18.11.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Putin Sudan’da deniz üssü kuruyor

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
Putin Sudan’da deniz üssü kuruyor
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Rusya ile Sudan yönetimi arasında yapılan anlaşma uyarınca, Rusya’nın Afrika kıtasında Kızıldeniz kıyılarında yeni deniz üssü kuracağı açıklandı.

Anlaşmanın hayata geçirilmesi için gerekli kararname önceki gün Rusya lideri Vladimir Putin tarafından imzalandı. Kremlin Sarayı’nda imzalanan kararnameyle ilgili yapılan açıklamada Putin’in, “Rusya hükümetinin Sudan yönetimiyle yaptığı deniz levazım üssü anlaşmasını onaylıyorum. Rusya donanmasının bu Afrika ülkesi topraklarında üs kurmasına izin veriyorum” sözleri aktarıldı. 11 Kasım’da imzalandığı aktarılan anlaşmaya göre Sudan, Kızıldeniz kıyılarında 25 yıl kullanım şartıyla Rusya’ya üs için bedelsiz toprak verecek ve burada sürekli 300 Rus askeri bulunabilecek.

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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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