Putin Sudan’da deniz üssü kuruyor

Anlaşmanın hayata geçirilmesi için gerekli kararname önceki gün Rusya lideri Vladimir Putin tarafından imzalandı. Kremlin Sarayı’nda imzalanan kararnameyle ilgili yapılan açıklamada Putin’in, “Rusya hükümetinin Sudan yönetimiyle yaptığı deniz levazım üssü anlaşmasını onaylıyorum. Rusya donanmasının bu Afrika ülkesi topraklarında üs kurmasına izin veriyorum” sözleri aktarıldı. 11 Kasım’da imzalandığı aktarılan anlaşmaya göre Sudan, Kızıldeniz kıyılarında 25 yıl kullanım şartıyla Rusya’ya üs için bedelsiz toprak verecek ve burada sürekli 300 Rus askeri bulunabilecek.