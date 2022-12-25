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Putin meydan okudu: Yok edileceğine yüzde yüz eminim!

Güncelleme Tarihi:

#Rusya#Putin#Patriot
Putin meydan okudu: Yok edileceğine yüzde yüz eminim
Oluşturulma Tarihi: Aralık 25, 2022 13:46

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı'nın Rusya'yı parçalamayı hedeflediğini söyleyerek, ABD'nin Ukrayna'ya vereceği Patriot hava savunma sistemlerinin Ukrayna'da Rusya tarafından yok edileceğinden yüzde 100 emin olduğunu açıkladı.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus gazeteci Pavel Zarubin'in programına katılarak gündeme dair özel açıklamalarda bulundu. Ukrayna ile yaşanan savaşa dair önemli ifadeler kullanan Putin, bölgesel rakiplerinin, "böl ve yönet" stratejisi ile Rusya üzerinde planları olduklarını savundu.

Batı'nın Rusya'yı parçalama hedefinde olduğunu vurgulayan Putin, "Bunu her zaman yapmaya çalışıyorlar. Ancak amacımız Rus halkını birleştirmek. Doğru yönde hareket ettiğimizi düşünüyorum. Ulusal çıkarlarımızı ve halkımızın çıkarlarını koruyoruz. Bunu yapmaktan başka çaremiz yok" ifadelerini kullandı.

MÜZAKERE ETMEYE HAZIRIZ

Ukrayna ile başlayan müzakerelerde masadan kalkan tarafın kendileri olmadığını söyleyen Putin, "Bu süreçte taraflarla kabul edilebilir konular üzerine müzakerelere hazırız. Müzakereleri reddeden biz değildik. Bu onların işi. Ama ne yazık ki karşı taraf farklı kurgular içindeydi. Sert askeri eylemlerde bulundular. Öyle ya da böyle ayağa kalkmamız gerekiyordu. Donbass bölgesinde ve Kırım'daki insanların seçimlerini savunmak zorundaydık. Her şey bununla başladı" şeklinde konuştu.

Putin meydan okudu: Yok edileceğine yüzde yüz eminim

PATRİOT'LARI YÜZDE YÜZ VURACAĞIZ

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ABD'nin Kiev'e gönderme kararı aldığı Patriot hava savunma sistemlerinin kendileri için meşru hedef olacağını da belirten Putin, "Yüzde 100 vuracağız. Patriotlar oldukça eski sistemler" derken, Rus S-300 hava savunma sistemlerinin dahi Patriotlardan daha iyi olduğunu savundu.

UKRAYNA'DAN CEVAP

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin danışmanı Mihaylo Podolyak, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Rossiya 1 kanalına yaptığı ‘müzakere’ açıklamasını değerlendirdi.

Podolyak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Putin’in gerçeklere dönüş yapması gerekiyor. Birincisi, Rusya tek başına Ukrayna'ya saldırdı ve vatandaşlarımızı öldürüyor. Başka ‘ülkeler, motifler, jeopolitik’ yok. İkincisi, Rusya müzakere istemiyor ve sorumluluktan kaçmaya çalışıyor” dedi.

Putin meydan okudu: Yok edileceğine yüzde yüz eminim

ABD'NİN PATRİOT YARDIMI

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ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada, Ukrayna’ya içerisinde Patriot hava savunma sistemlerinin dahil olduğu 1,85 milyar dolarlık askeri yardım yapılacağı duyuruldu.

ABD, Ukrayna’ya ilk kez Patriot hava savunma sistemi gönderecek.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya’nın 300 gündür Ukrayna’yı haritadan silmeye çalıştığı ve başarısız olduğu ifade edilerek, Rusya’nın kışı bir silah olarak kullanmaya çalıştığını dikkat çekildi. Açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden’ın Ukrayna’ya içerisinde Patriot hava savunma sistemlerinin dahil olduğu 1,85 milyar dolarlık askeri yardımı açıklayacağı aktarıldı.

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Yardım paketi kapsamında, Ukrayna’ya ABD Savunma Bakanlığı stoklarından PATRİOT hava savunma sistemleri de dahil olmak üzere 1 milyar dolarlık askeri teçhizat ile Ukrayna Güvenlik Yardımı Girişimi aracılığıyla 850 milyon dolarlık finansman sağlanacak. ABD’nin Ukrayna'ya toplam askeri yardımı son yardım paketi ile 21.9 milyar dolara ulaşacak.

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