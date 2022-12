Rusya Avrupa ile böyle dalga geçti! Tartışma yaratan reklam...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna savaşı nedeniyle Batı'nın uyguladığı yaptırımlara cevap olarak Avrupa'ya giden gaz akışını neredeyse durdurması AB ülkelerini son yılların en büyük krizi ile karşı karşıya getirdi

Enerji kıtlığının gölgesinde kışa giren Avrupa hükümetleri, bir yandan aldıkları tasarruf önlemleri ile ellerindeki gaz ile kışı atlatmaya çalışıyor bir yandan da yaklaşık 450 milyon kişiyi faturalardaki devasa artıştan korumaya çalışmak için ek destekler sunuyor.

SOKAKLAR BİR BİR KARARDI, SICAK SULAR KESİLDİ

Alınan sıra dışı önlemler kapsamında, Avrupa'nın ünlü caddeleri bir bir kararırken, sosyal tesislerdeki sıcak sular kesildi, okullardaki öğrencilere battaniyeler dağıtıldı.



Birçok siyasetçi vatandaşlarına örnek olabilmek için gömleklerini bir kenara bıraktı ve kışlık kazaklarla kameralar karşısına çıkıp tasarruf çağrılarını tekrarladı.

ODUN VE KÖMÜR'E YÖNELDİLER

Ancak tüm bunlar birkaç ay önceydi. Havaların soğumasıyla enerji krizi daha da dramatik bir hal aldı. Yüksek enerji faturaları ve katı kısıtlamalar altında kışa giren Avrupa halkı çareyi kömür ve yakacak oduna yönelmekte buldu.

TARTIŞMALARA NEDEN OLAN REKLAM

Avrupa'nın içinde bulunduğu durum ile dalga geçen Rus haber kanalı RT hazırladıkları reklam filmi ile tüm Avrupa'ya 'sefil bir Noel' diledi.

Gazeteci Sotiri Dimpinoudis, kasvetli Noel reklamını paylaştığı gönderisinde, "Rusya Devleti tarafından finanse edilen haber kanalıRT, İngilizce yayınlarının arasında Batı karşıtı propaganda kusuyor. Reklam 2023 yılını Avrupa'nın karanlıkta ve soğukta kutladığını gösteriyor" dedi.





#Russia[n state funded news media #RT is spewing anti-western propaganda advertising on it's English TV commercial breaks, the ad video showing you #Europe celebrating 2023 Christmas and new years without lights and heating. pic.twitter.com/k2OD6YbSim