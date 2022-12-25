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Rusya Avrupa ile böyle dalga geçti! Tartışma yaratan reklam...

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#Rusya#Avrupa#Enerji Krizi
Rusya Avrupa ile böyle dalga geçti Tartışma yaratan reklam...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 25, 2022 10:14

Rus haber kanalı RT'nin Avrupa'da yaşanan enerji krizi ile dalga geçtiği reklam bugün Batı'nın en çok tartışılan konuları arasına girdi...

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna savaşı nedeniyle Batı'nın uyguladığı yaptırımlara cevap olarak Avrupa'ya giden gaz akışını neredeyse durdurması AB ülkelerini son yılların en büyük krizi ile karşı karşıya getirdi

Enerji kıtlığının gölgesinde kışa giren Avrupa hükümetleri, bir yandan aldıkları tasarruf önlemleri ile ellerindeki gaz ile kışı atlatmaya çalışıyor bir yandan da yaklaşık 450 milyon kişiyi faturalardaki devasa artıştan korumaya çalışmak için ek destekler sunuyor.

SOKAKLAR BİR BİR KARARDI, SICAK SULAR KESİLDİ

Alınan sıra dışı önlemler kapsamında, Avrupa'nın ünlü caddeleri bir bir kararırken, sosyal tesislerdeki sıcak sular kesildi, okullardaki öğrencilere battaniyeler dağıtıldı.

Rusya Avrupa ile böyle dalga geçti Tartışma yaratan reklam...

Birçok siyasetçi vatandaşlarına örnek olabilmek için gömleklerini bir kenara bıraktı ve kışlık kazaklarla kameralar karşısına çıkıp tasarruf çağrılarını tekrarladı.

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ODUN VE KÖMÜR'E YÖNELDİLER

Ancak tüm bunlar birkaç ay önceydi. Havaların soğumasıyla enerji krizi daha da dramatik bir hal aldı. Yüksek enerji faturaları ve katı kısıtlamalar altında kışa giren Avrupa halkı çareyi kömür ve yakacak oduna yönelmekte buldu.

TARTIŞMALARA NEDEN OLAN REKLAM

Avrupa'nın içinde bulunduğu durum ile dalga geçen Rus haber kanalı RT hazırladıkları reklam filmi ile tüm Avrupa'ya 'sefil bir Noel' diledi.

Gazeteci Sotiri Dimpinoudis, kasvetli Noel reklamını paylaştığı gönderisinde, "Rusya Devleti tarafından finanse edilen haber kanalıRT, İngilizce yayınlarının arasında Batı karşıtı propaganda kusuyor. Reklam 2023 yılını Avrupa'nın karanlıkta ve soğukta kutladığını gösteriyor" dedi.

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Avrupa'NIN ARKA ARKAYA 3 NOEL'İ NASIL KUTLADIĞINI GÖSTERİYOR

75 saniyelik reklam, ekonomik koşullar kötüleşirken Avrupalı ​​bir ailenin art arda üç Noel'i nasıl kutladığını gösteriyor.

Reklamın başında, arkada yılbaşının vazgeçilmez şarkısı 'Silent Night' çalarken bir anne babanın küçük kızlarına hediye olarak kafasında kurdele olan bir hamster hediye ettikleri görülüyor. Ekranda beliren yazıdan bunun 2021 yılı kutlaması olduğunu anlıyoruz.

Rusya Avrupa ile böyle dalga geçti Tartışma yaratan reklam...

2022 yılbaşı kutlamasında anne baba ve çocuk evde kışlık montlarla, battaniye altında otururken, hediye edilen hamsterın çarkından elde edilen elektrikle yılbaşı ağacı aydınlatılıyor.
Rusya Avrupa ile böyle dalga geçti Tartışma yaratan reklam...

EVCİL HAYVANI NOEL YEMEĞİ YAPTILAR

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2023 yılında ailenin fakirleştiği gözle görülüyor. Yine paltolar içindeki aile bir masa etrafında yemek yerken görülüyor. Baba annenin sunduğu çorbayı içerken ağzına hamsterın kafasındaki kurdele geliyor.

Rusya Avrupa ile böyle dalga geçti Tartışma yaratan reklam...

Anne küçük çocuğun evcil hayvanının tatil yemeği olduğunu anlamaması için babayı susturuyor ve ekranda bir yazı beliriyor:

"Mutlu 'Rus karşıtı' Noeller! Medyanız size tüm bunların nereye varacağını söylemiyorsa, RT'yi izleyebilirsiniz."

Reklam bugün Batı medyasında kendine geniş yer buldu ve tepkilere neden oldu.

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#Rusya#Avrupa#Enerji Krizi

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