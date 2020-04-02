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Dünya
Nerdun HACIOĞLU
Haber Giriş: 02.04.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Putin ile görüşecek kişiye korona testi

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
Putin ile görüşecek kişiye korona testi
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in dünden itibaren görüşmelerinde muhataplarıyla tokalaşmayı bıraktığı, yüz yüze görüşmesi gereken kişilere de test yapıldığı açıklandı.

Putin’in geçen hafta ziyaret ettiği ve tokalaştığı bulaşıcı hastalıklar ‘Komunarka’ hastanesi Başhekimi Denis Protsenko’nun koronavirüslü çıkması tartışmaların sürmesine neden olurken Kremlin Sarayı’ndan Putin ile ilgili yeni açıklama yapıldı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Putin artık muhataplarıyla tokalaşmıyor. Çalışmaların çoğu da telekonferans şeklinde gerçekleşiyor. Putin’in yüz yüze görüşmesini gerektiren durumlarda onu ziyaret eden kişilere özel koronavirüs testleri yapılıyor” açıklamasını yaptı. Rusya’nın son resmi verilerine göre dün itibariyle vaka sayısı 400 artarak 2.777’ye çıktı, can kaybı 24.

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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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