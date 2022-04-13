Putin: Görüşmeler çıkmaza girdi

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Belaruslu Devlet Başkanı Aleksander Lukaşenko ile birlikte ülkenin doğusundaki Vostoçni Uzay Üssü’nü ziyaret eden Putin, yaptığı açıklamada “Rusya’nın güvenliğini sağlamak için Ukrayna’ya askeri operasyon başlatmaktan başka bir seçenekleri olmadığını” öne sürerek “Operasyonlarımız kayıpları en aza indirerek devam edecek ve başarıya ulaşacak” ifadelerini kullandı. Rusya’nın Ukrayna direnişine karşı başarı sağlayamadığı ve bu yüzden geri çekildiği iddialarını reddeden Vladimir Putin, “Belirli bölgelerdeki eylemlerimiz yalnızca askeri altyapıları yok ederek düşman birliklerini baskı altında tutmak ve böylece Donbas’ta daha aktif operasyonlar gerçekleştirmek amacı taşıyordu” diye konuştu.

UKRAYNA: MÜZAKERELER SÜRÜYOR

Ukrayna’nın İstanbul’da düzenlenen barış konferansındaki anlaşmalardan saptığını öne süren Rusya lideri, “Tekrar çıkmaz bir duruma döndük” ifadelerini kullandı. Putin, “Dün akşam (önceki gün) Ukrayna tarafı yine bir şeyi değiştirdi. Temel noktalardaki tutarsızlık nihai bir anlaşmaya varmakta ciddi sorunlar yaratıyor” diye konuştu. Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Mikhail Podolyak ise “Müzakereler zor geçiyor. Fakat devam ediyorlar” açıklamasında bulundu. Podolyak, Rus tarafının kamuoyu açıklamalarıyla müzakere süreci üzerinde baskı kurmaya çalıştığını söyledi.