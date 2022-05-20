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Putin başarısız komutanları kovdu

#Vladimir Putin#Rusya#İngiltere
Putin başarısız komutanları kovdu

İngiliz istihbaratı, Rusya lideri Vladimir Putin, performansından memnun olmadığı bazı komutanları kovduğunu bildirdi.

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Buna göre tank birliği komutanı general Serhiy Kisel, Harkov’daki başarısızlık yüzünden; Karadeniz filo komutanı amiral Igor Osipov ise Moskova kruvazörünün batması nedeniyle görevden alındı. Daha önce de Putin’in başka generallerini kovduğu yönünde iddialar Batı basınında yer almıştı.

‘SAVAŞA ODAKLANMIYORLAR’

Son raporda ayrıca, cephedeki Rus komutanların “savaş hedeflerinden çok suçlamaktan kaçınmakla ilgilendikleri” tespiti yer aldı. Buna göre generallar, başarısızlıklarını örtbas etmek ya da bir günah keçisi bulmakla ilgileniyorlar. Söz konusu rapor, Devlet Başkanı Putin’in savaşa daha fazla ve doğrudan müdahil olduğu yönündeki iddiaların ardından geldi. İngiliz basınına konuşan ismi açıklanmayan Batılı askeri kaynaklar, sahadaki gidişattan memnun olmayan Putin’in operasyonu bizzat yönettiğini öne sürmüştü.

 

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#Vladimir Putin#Rusya#İngiltere

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