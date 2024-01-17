Putin aylar sonra açıkladı... Dikkat çeken Türkiye detayı: İstanbul'da Ukrayna ile her konuda anlaşmıştık

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2 yılı aşkın süredir devam eden Ukrayna savaşı yüzbinlerce hayata mal oldu.

Savaşın sona ermesi için pek çok diplomatik hamle yapıldı. Bu çabada aslan payı ise Türkiye'nin oldu.

İstanbul'da tarafları bir araya getiren Türkiye akan kana son vermek için pek çok girişimde bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Putin'den İstanbul'daki görüşmeler ile ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi.

Aylar sonra konu ile ilgili konuşan Rus lider, Ukrayna ile 2022'de İstanbul'da yapılan görüşmelerde her konuda anlaştıklarını ancak sonra müzakerelerden vazgeçildiğini açıkladı.

Newsweek'te yer alan habere göre, Putin konu ile ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

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'Onlar (Ukrayna tarafı) müzakerelerden vazgeçti. İstanbul'da her konuda anlaşmıştık. Üstelik Ukrayna müzakere grubunun başkanı da imzasını attı. Bu belge bizde.'

Barışın 1.5 yıl önce İstanbul'da çözülebileceğinin altını çizen Putin, 'Bu, onların (Ukraynalıların) bağımsız olmadığını bir kez daha gösteriyor' dedi.

Rus lider 'Ukrayna'da savaş 2022'de değil, 2008'de NATO'nun kapılarının Ukrayna ve Gürcistan'a açılması yönünde karar alındığında başladı. Ukrayna bağımsızlığını, tarafsız bir devlet olduğuna dair bir deklarasyonla kazandı' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taraflarla temasları sonucunda, daha önce Belarus'ta bir araya gelen heyetlerin, bir sonraki görüşmesini İstanbul'da yapmasına karar verilmişti.

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisinde yapılan toplantı, Rusya ve Ukrayna taraflarının hem heyet başkanları hem de heyetler arası görüşmelerinin ardından sona ermişti.

Putin, yeni yılın ilk gününde yaptığı açıklamada, Moskova’nın Ukrayna’daki savaşı “en kısa zamanda” ancak “sadece kendi şartları çerçevesinde” bitirmek istediğini söylemişti

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Aralık ayı başında Putin, beşinci kez göreve gelebilmek için Mart 2024'te yapılacak seçimlerde aday olacağını duyurmuştu.

71 yaşındaki Putin'in yeniden devlet başkanı seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor.