Putin 6 ay sonra zaferin eşiğinde! Ukrayna'dan peş peşe geri çekilme sinyali...

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24 Şubat'ta başlayan Rusya-Ukrayna savaşı birinci yılını doldurdu. Savaşın yıl dönümünde gözler Ukrayna'nın doğusundaki küçük maden kenti Bakhmut'a çevrilmiş durumda.

Rus birlikleri endüstri şehrini ele geçirmeye her geçen gün bir adım daha yaklaşırken Kiev yönetiminden dikkat çeken bir açıklama geldi.



Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin ekonomi danışmanı Alexander Rodnyansky CNN'e yaptığı açıklamada Ukrayna birliklerinin şehirden çekilebileceğinin sinyalini verdi.

Rodnyansky açıklamasında ordunun bütün seçenekleri değerlendireceğini belirtti ve "Askerlerimiz şimdiye kadar Bahkmut'u elinde tuttu. Gerekirse stratejik olarak geri çekilecekler. İnsanlarımızın bir hiç uğruna ölmesine müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

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Ukraynalı milletvekili Serhiy Rakhmanin de NV radyosuna benzer bir açıklama yaptı ve "Şehri ne pahasına olursa olsun tutmanın bir anlamı yok. Eninde sonunda Bakhmut'tan ayrılacağımızı düşünüyorum. " dedi. Rakhmanin askerlerin planlı bir tahliye ile geri çekilebileceğini belirtti.

DİRENİŞİN YENİ SİMGESİ BAKHMUT ADETA YOK OLDU

Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde yer alan Bakhmut savaşın son döneminde kilit bir nokta haline geldi ve Ukrayna direnişinin yeni sembolü oldu.

Rus birliklerinin amansız bombardımanına karşı aylardır savunmada kalan Ukrayna birlikleri tükenme noktasına gelirken Zelenski kentteki durumun kötü olduğunu kabul etti ve Moskova yönetimini insan hayatlarını hiçe saymakla suçladı.



İnsansız hava aracı görüntüleri, şehirdeki yıkımın boyutunu ortaya koyarken, Zelenski kentinsöyledi.

PUTİN 6 AY SONRA ZAFERİN EŞİĞİNDE

Bakhmut direnişini anbean takip eden Batı medyası Kiev hükümetinden gelen çekilme sinyali sonrası Putin'in 'büyük zaferin eşiğinde' olduğunu yazdı.

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Rus birlikleri kritik kenti ele geçirirse 6 ay sonra büyük bir zafere imza atacak ve Donetsk bölgesinde kalan son şehir merkezlerinin ele geçirilmesinin yolu açılacak. Bu sayede Rusya sanayi bölgesinin tamamını kontrol altına alacak.



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Savaşın başında umduğunu bulamayan ve ağır kayıplar veren Rusya 2022 yılının ikinci yarısından sonra bölgeye yüzbinlerce yedek asker takviye etmişti.