Prenses misafir ağırladı

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İngiliz Kraliyet Ailesi, Kraliçe 2. Elizabeth’in geçen eylül ayındaki ölümünden bu yana ilk kez gösterişli bir davete ev sahipliği yaptı. ‘Yılların veliahtı’ Kral 3. Charles, tahta geçtiğinden bu yana ilk kez resmi bir konuk ağırladı. Buckingham Sarayı’nda düzenlenen resmi davette, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa misafir edildi.

Daha önce ‘Cambridge Düşesi’ unvanına sahip olan Kate Middleton ise ‘Galler Prensesi’ olarak ilk defa resmi bir etkinliğe katılmış oldu. Galler Prensesi, Prenses Diana’nın favorisi olan “Cambridge Âşıklarının Düğümlü Tacı” (Cambridge Lover’s Knot) adlı tacı taktı. Meşhur taç, 1914 yılında kraliyet kuyumcusu Garrard tarafından, Kraliyet Ailesi’ne ait olan inciler ve elmaslar ile dönemin hükümdarı Kraliçe Mary için yapılmıştı.

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TACI DIANA’DAN

BROŞTA ELİZABETH PORTRESİ

Galler Prensesi Kate Middleton, İngiliz tasarımcı Jenny Packham imzalı bir kıyafetle davete katıldı. Çiçek desenli taşlarla işli 5 bin dolarlık elbisesini ise yine Prenses Diana’ya ait küpelerle kombinledi. Üzerine ise Kraliçe 2. Elizabeth’in portresinin olduğu sarı bir broş taktı.



