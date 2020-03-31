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DHA
Haber Giriş: 31.03.2020 - 13:15,Son Güncelleme:/

Prens Harry ve Meghan’ın güvenlik masrafları ortaya çıktı

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Prens Harry ve Meghan’ın güvenlik masrafları ortaya çıktı
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ABD’nin California eyaletinde olduğu bilinen İngiliz kraliyet ailesi mensubu Prens Harry ve eşi Meghan Markle’ın, yıllık kişisel koruma masraflarının 33 milyon TL olduğu belirtildi. Çift adına açıklama yapan basın sözcüsü, faturanın Prens Harry ve Meghan tarafından karşılanacağını ifade etti.

İngiltere Kraliyet ailesinden ayrıldıktan sonra önce Kanada’ya giden ve daha sonra ABD’nin California eyaletinde oldukları belirtilen Prens Harry ve Meghan Markle’ın kişisel koruma masraflarının yıllık 33 milyon TL olduğu açıklandı.

TRUMP: GÜVENLİK MASRAFLARINI ÖDEMEYİZ

Çiftin güvenlik masraflları ABD Başkanı Donald Trump'ın da gündemine geldi. ABD Başkanı Donald Trump daha önce yaptığı açıklamada bu masrafın ABD tarafından karşılanmayacağını belirtti.

Başkan Trump sosyal medyadan yaptığı açıklamada “Birleşik Krallığın ve Kraliçenin büyük hayranı ve arkadaşıyım. Krallığı terk eden Harry ve Meghan’ın Kanada’da kalıcı olarak ikamet edecekleri bildirildi. Şimdi Kanada’yı ABD için terk ettiler, ancak ABD güvenliklerini ödemeyecek. Kendileri ödemek zorunda!” dedi.

Bunun üzerine Prens Harry ve Meghan çifti, ABD’den böyle bir talepleri olmadığını duyurdu.

Hollywood yıldızlarının güvenliğini sağlayan Force Protection Ajansı yetkilileri basına yaptıkları açıklamada, ikilinin dünyanın en tanınmış kişileri arasında olduğunu ve güvenlik giderlerinin yıllık ortalama 4 milyon pound tutacağını ifade etmişti.

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