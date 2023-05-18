Prematüre bebeklere 'kanguru bakım' önerisi

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DSÖ, 16 Mayıs’ta yaptığı açıklamada erken doğan ve ortalama doğum kilosunun (2,5 kilogram) altında doğan bebekler için anne kucağında kanguru bakımını tavsiye etti. Kanguru bakımı (KMC), genelde geniş bir bezin annenin boynundan ve çapraz taraftaki koltuk altından geçirilip içine bebeğin konmasıyla yapılan bir kundak çeşididir. Kanguru bakımıyla bebek, anneyle kesintisiz ten teması sağlar ve annenin vücut ısısından yararlanır.

DSÖ direktörlerinden biri olan Dr. Anshu Banerjee’in konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Kanguru anne bakımı, erken veya küçük doğan bebeklerin hayatta kalma olasılıklarını ve durumunu iyileştirmek için en kritik, hayat kurtarıcı önlemlerden biridir” dedi. DSÖ, kanguru bakımını bebek yoğun bakımda olsa dahi günde az 8 saat uygulanmasını önerdi.



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DSÖ açıklamasında, “KMC'nin, daha ‘ileri teknoloji’ bir kuvözde veya ısıtıcıda klinik stabilizasyona kıyasla, erken ve düşük kilolu doğan bebekler için hayatta kalma ve sağlık sonuçlarını önemli ölçüde iyileştirdiği gösterilmiştir. Aslında veriler, prematüre hayatta kalma oranlarını üçte bir oranında artırabildiğini, enfeksiyonları azaltabildiğini, hipotermiyi önleyebildiğini, beslenmeyi ve büyümeyi iyileştirebildiğini gösteriyor” ifadelerine yer verdi.

DSÖ, devletlerin bu tekniği bebeklerin temel bakım tavsiyelerine eklemeleri gerektiğini belirterek ülkelerin üçte birinin kanguru bakımını annelere tavsiye ettiğini vurguladı.