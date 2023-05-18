Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Prematüre bebeklere 'kanguru bakım' önerisi

Güncelleme Tarihi:

#Prematüre Bebek#Kanguru Bakımı#DSÖ
Prematüre bebeklere kanguru bakım önerisi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 18, 2023 16:30

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ortalama kilonun altında ve prematüre doğan bebekler için anne kucağı ‘kanguru bakımı tekniğinin’ hayati öneme sahip olduğunu vurgulayarak, ten teması ve özel bir emzirmeyi içeren hayat kurtarıcı bir teknik olduğunu ifade etti.

Haberin Devamı

DSÖ, 16 Mayıs’ta yaptığı açıklamada erken doğan ve ortalama doğum kilosunun (2,5 kilogram) altında doğan bebekler için anne kucağında kanguru bakımını tavsiye etti. Kanguru bakımı (KMC), genelde geniş bir bezin annenin boynundan ve çapraz taraftaki koltuk altından geçirilip içine bebeğin konmasıyla yapılan bir kundak çeşididir. Kanguru bakımıyla bebek, anneyle kesintisiz ten teması sağlar ve annenin vücut ısısından yararlanır.

DSÖ direktörlerinden biri olan Dr. Anshu Banerjee’in konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Kanguru anne bakımı, erken veya küçük doğan bebeklerin hayatta kalma olasılıklarını ve durumunu iyileştirmek için en kritik, hayat kurtarıcı önlemlerden biridir” dedi. DSÖ, kanguru bakımını bebek yoğun bakımda olsa dahi günde az 8 saat uygulanmasını önerdi.

Prematüre bebeklere kanguru bakım önerisi

HAYATTA KALMA ORANINI ÜÇTE BİR ORANINDA ARTIRIYOR

Haberin Devamı

DSÖ açıklamasında, “KMC'nin, daha ‘ileri teknoloji’ bir kuvözde veya ısıtıcıda klinik stabilizasyona kıyasla, erken ve düşük kilolu doğan bebekler için hayatta kalma ve sağlık sonuçlarını önemli ölçüde iyileştirdiği gösterilmiştir. Aslında veriler, prematüre hayatta kalma oranlarını üçte bir oranında artırabildiğini, enfeksiyonları azaltabildiğini, hipotermiyi önleyebildiğini, beslenmeyi ve büyümeyi iyileştirebildiğini gösteriyor” ifadelerine yer verdi.

DSÖ, devletlerin bu tekniği bebeklerin temel bakım tavsiyelerine eklemeleri gerektiğini belirterek ülkelerin üçte birinin kanguru bakımını annelere tavsiye ettiğini vurguladı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Prematüre Bebek#Kanguru Bakımı#DSÖ

BAKMADAN GEÇME!

QR kod dolandırıcıları her yerde Kendimizi tehlikelere karşı nasıl koruyacağız | 5 SORU 5 CEVAP

QR kod dolandırıcıları her yerde! Kendimizi tehlikelere karşı nasıl koruyacağız? | 5 SORU 5 CEVAP

#QR Kod
Burundan nefes almanın bu faydalarını duyunca çok şaşıracaksınız Ömür boyunca yarım milyon kez yapıyoruz ama doğrusunu biliyor muyuz

Burundan nefes almanın bu faydalarını duyunca çok şaşıracaksınız! Ömür boyunca yarım milyon kez yapıyoruz ama doğrusunu biliyor muyuz?

#Sağlık
Meteorolojiden yeni hava durumu raporu: İstanbul ve Ankara dahil 20 kentte sarı alarm

Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu: İstanbul ve Ankara dahil 20 kentte sarı alarm

#Meteoroloji