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Poroşenko’nun duruşması yarına ertelendi

#Poroşenko#Ukrayna#Dava
Poroşenko’nun duruşması yarına ertelendi

Hakkında gözaltı kararı verilen ve ülkesine döndüğünde apar topar mahkemeye çıkarılan Ukrayna eski Devlet Başkanı Petro Poroşenko’nun duruşması yarına ertelendi.

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Dün Ukrayna'nın başkenti Kiev'e dönen ve hemen mahkemeye çıkarılan Petro Poroşenko'nun duruşması yarına ertelendi. Duruşmada uyuyakalan Poroşenko hakkında, "vatana ihanet ve teröristlere yardım" gibi maddelerden gözaltı kararı bulunuyor.

Peçerska Mahkemesi, Poroşenko’nun Donbas Bölgesi’ndeki ayrılıkçılarla ilişkisi olduğu ve onlara maddi destek sağladığı gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkarmış ve bu kararın ardından Poroşenko, Ukrayna İstihbarat Servisi SBU’nun arananlar listesine girmişti.

Ukrayna Devlet Soruşturma Bürosu, Poroşenko’nun hakkında gözaltı kararı hazırlandığını öğrendiğini ve bunun için yurtdışına kaçtığını iddia etmişti.

Aralık’ta sorguya çağırılan Poroşenko, "Yurtdışındayım ve Ocak ayından önce gelmeyeceğim" şeklinde açıklama yapmıştı.

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#Poroşenko#Ukrayna#Dava

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