Pompeo ziyaret öncesi Fransa’da Türkiye’yi kötüledi

Türkiye’ye gelmeden önce Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile kameralardan uzak bir şekilde ve kendi talebi üzerine görüşen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Le Figaro gazetesine açıklamalarda bulundu. Pompeo, Türkiye’nin son dönemdeki faaliyetlerinin agresif olduğu konusunda Macron ile hemfikir olduklarını söyledi. Doğu Akdeniz, Suriye, Libya ve Dağlık Karabağ’daki duruma dikkat çeken ve ABD’nin sorunların uluslararası hale getirilmesini zararlı bulduğunu dile getiren Pompeo, “Türk askeri kapasitesinin, artan şekilde kullanılması bizi endişelendiriyor” dedi.

AÇIKLAMA YAPILMADI

Endişelerini özel ve kamuya açık şekilde dile getirdiklerini belirten Pompeo, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bu tür eylemlerin halkının yararına olmadığına ikna etmek için, Avrupa ve ABD’nin birlikte çalışması gerekiyor” dedi. Pompeo ile temaslar konusunda Fransız kanadından açıklama yapılmadı. ABD Dışişleri'nin resmi açıklamasında da Türkiye'ye atıf yapılmazken bakanlık yetkililerinin verdiği brifingte, konunun geniş şekilde ele alındığı belirtildi.

PATRİK’LE GÖRÜŞTÜ





◊ ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, önceki akşam geldiği İstanbul’da dün önce Balat’ta bulunan Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi’ne geçti. Pompeo’yu Fener Rum Patriği Bartholomeos karşıladı. Eşi Susan Pompeo'nun da eşlik ettiği Bakan, Patrikhane’yi gezerek yetkililerden bilgi aldı. Aya Yorgi Rum Patrikhane Kilisesi’ni de gezen Pompeo, mum yaktı. Ardından Pompeo ve Patrik başbaşa ve heyetlerarası görüşmeler yaptı. Pompeo ve heyeti, yaklaşık 1.5 saat sonra Patrikhane’den ayrıldı. Pompeo ve beraberindekiler daha sonra Eminönü’nde bulunan Rüstem Paşa Camisi’ni gezdi. Pompeo daha sonra Gürcistan'a gitti. (◊ Gülseli KENARLI - Elif YAVUZ / DHA)