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Haber Giriş: 11.09.2020 - 21:41 | Son Güncelleme:

Pompeo: “Trump, Erdoğan ve Miçotakis ile telefon görüşmesi yapacak”

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Pompeo: “Trump, Erdoğan ve Miçotakis ile telefon görüşmesi yapacak”
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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD Başkanı Donald Trump’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ile bir telefon görüşmesi gerçekleştireceğini açıkladı.

Afganistan hükümeti ile Taliban arasında yarın başlaması beklenen barış görüşmeleri için Katar’ın başkenti Doha’ya giden ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo uçakta açıklamalarda bulundu. Pompeo, Kıbrıs'a planladığı ziyareti yarın gerçekleştireceğini belirterek, ABD Başkanı Donald Trump’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ile bir telefon görüşmesi yapacağını ifade etti. Müzakerelerin gerçekleştirilebilmesi için bölgedeki askeri güçlerin geri çekileceğini umduğunu ifade eden Pompeo, bölgedeki gerilimin diplomatik ve barışçıl bir yolla çözülmesi gerektiğini vurguladı.

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