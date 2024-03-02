Pompeii’de bulundu...2000 yıllık renkleri çok az zarar görmüş...

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UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Pompeii’deki kazı çalışmalarını yürüten ve yıllar içinde birçok keşfe imza atan Pompeii Arkeoloji Parkı arkeologları, kazı alanlarından birinde renkleri nispeten az zarar görmüş bir duvar resmi (fresk) ortaya çıkardı. Arkeologlar dünkü açıklamada yaklaşık 2 bin yıllık duvar resminin, Yunan mitolojisindeki ikiz kardeşler Phrixus ve Helle’nin hikayesini tasvir ettiğini belirtti.



İKİZ KARDEŞ VE ALTIN POST'UN HİKAYESİ

Yunan mitolojisine göre, üvey annelerinden kaçmak isteyen Phrixus ve Helle’e altın postlu bir koç gönderilir. Koça binerek kaçan iki kardeş Çanakkale Boğazı yakınlarındayken Helle, koçtan düşerek boğulur. Pompeii’de ortaya çıkartılan renkli fresk, bu mitolojik hikayeyi tasvir etmektedir.