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Pompeii’de bulundu...2000 yıllık renkleri çok az zarar görmüş...

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#Pompeii#İtalya#Duvar Resmi
Pompeii’de bulundu...2000 yıllık renkleri çok az zarar görmüş...
Oluşturulma Tarihi: Mart 02, 2024 13:40

İtalya’da MS 79 yılında Vezüv Yanardağı’nın aniden patlamasıyla lav ve volkanik küller altında kalan antik Roma kenti Pompeii’de, renkleri nispeten az zarar görmüş duvar resmi bulundu. 2 bin yıllık duvar resminin, Yunan mitolojisindeki ikiz kardeşler Phrixus ve Helle’nin hikayesini tasvir ettiğini belirtti.

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UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Pompeii’deki kazı çalışmalarını yürüten ve yıllar içinde birçok keşfe imza atan Pompeii Arkeoloji Parkı arkeologları, kazı alanlarından birinde renkleri nispeten az zarar görmüş bir duvar resmi (fresk) ortaya çıkardı. Arkeologlar dünkü açıklamada yaklaşık 2 bin yıllık duvar resminin, Yunan mitolojisindeki ikiz kardeşler Phrixus ve Helle’nin hikayesini tasvir ettiğini belirtti.

Pompeii’de bulundu...2000 yıllık renkleri çok az zarar görmüş...


İKİZ KARDEŞ VE ALTIN POST'UN HİKAYESİ

Yunan mitolojisine göre, üvey annelerinden kaçmak isteyen Phrixus ve Helle’e altın postlu bir koç gönderilir. Koça binerek kaçan iki kardeş Çanakkale Boğazı yakınlarındayken Helle, koçtan düşerek boğulur. Pompeii’de ortaya çıkartılan renkli fresk, bu mitolojik hikayeyi tasvir etmektedir.

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#Pompeii#İtalya#Duvar Resmi

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