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Polonya’ya giden Zelenski’ye nişan

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#Volodimir Zelenski#Ukrayna#Polonya
Polonya’ya giden Zelenski’ye nişan
Oluşturulma Tarihi: Nisan 06, 2023 07:00

Rusya’nın işgali altındaki Ukrayna’nın lideri Volodimir Zelenski, komşu Polonya’ya resmi ziyaret gerçekleştirdi. Zelenski’ye bu ülkenin en yüksek nişanı ‘Beyaz Kartal’ verildi.

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UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenski dün ülkesinin en önemli müttefiklerinden NATO üyesi Polonya’yı ziyaret etti. Zelenski’ye Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda tarafından ülkedeki en yüksek nişan olan “Beyaz Kartal” verildi. Duda, nişanı Zelenski’ye Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda verdi. Polonya ile Ukrayna arasındaki ilişkileri derinleştirmedeki erdemleri için Zelenski’ye teşekkür eden Duda, güvenlik faaliyetleri, mücadelesi ve insan haklarını savunmadaki kararlılığı nedeniyle kendisine “Beyaz Kartal Nişanı” verildiğini söyledi.

SAVAŞ UÇAĞI SÖZÜ

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda dün yaptığı açıklamada, ülkesinin envanterindeki tüm eski Sovyet yapımı MİG-29 savaş uçaklarını gelecekte UKRAYNA’ya göndermeye hazır olduğunu ve şimdiden Kiev’e 14’ünü taahhüt ettiklerini söyledi. AFP’nin haberine göre Duda, “Gelecekte, hâlâ böyle bir ihtiyaç varsa, kalan MİG-29 filomuzun tamamını Ukrayna’ya transfer edebileceğimizi düşünüyorum” diye de ekledi. Duda, Güney Kore’den FA-50 jetleri ile ABD’den 5’inci nesil F-35 jetleri aldıkları için MİG-29’ları Ukrayna’ya verebildiklerini kaydetti. Güney Kore’den sipariş edilen 50 adet FA-50 savaş uçağından ilkinin yıl sonundan önce Polonya’ya varması beklenirken, 32 adet F-35’in ilkinin gelecek yıl itibarıyla gelmesi öngörülüyor. Polonya’nın elinde 28 adet MİG-29 olduğu tahmin ediliyor.

 

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#Volodimir Zelenski#Ukrayna#Polonya

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