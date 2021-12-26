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Polonyalı siyasetçiden AB ve Almanya'ya 'Nazi' benzetmesi

#Polonya#AB#Dünya
Polonyalı siyasetçiden AB ve Almanyaya Nazi benzetmesi

Polonya'da iktidarda olan Hukuk ve Adalet Partisi'nin (PiS) lideri Jaroslaw Kaczynski, Almanya'nın AB'yi 'Dördüncü Reich'a dönüştürmeye çalıştığını belirterek birlik politikalarını eleştirdi.

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Polonya'daki kürtaj ve LGBTİ+ karşıtlığı ile Varşova yönetiminin insan hakları sicili ve yargı bağımsızlığına bakışı, bir süredir AB tarafından eleştiriliyor.

Polonya Anayasa Mahkemesi'nin aldığı, bazı durumlarda AB hukukunun Polonya yasalarından üstün olamayacağına yönelik kararı gerilimi artırmıştı.

Avrupa Birliği (AB) ile Polonya arasında süren gerilim iktidardaki Hukuk ve Adalet Partisi'nin (PiS) lideri Jaroslaw Kaczynski'nin açıklamaları ile zirve yapmış durumda.

'DÖRDÜNCÜ REICH' BENZETMESİ

72 yaşındaki Jaroslaw Kaczynski, aşırı sağcı GPC gazetesine açıklamalarda bulundu. Almanya'nın AB'yi 'Dördüncü Reich'a dönüştürmeye çalıştığını belirten Kaczynski, AB Adalet Divanı'nın federalist fikirler için bir 'araç' olarak kullanıldığını da sözlerine ekledi.

Kaczynski, aynı açıklamasında 'bazı ülkelerin AB temelinde bir Alman Dördüncü Reich'ının inşa edilmesi ihtimaline hevesli olmadığını' belirtti.

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'Biz Polonyalılar bu tür bir teslimiyeti kabul etmeyiz' diyen Kaczynski, AB'yi ülkenin egemenliğine saldırmakla suçladı.

'NAZİ Almanyası'nın lideri Hitler, 2. Dünya Savaşı'na Üçüncü Reich'ı kurma hevesi ile girmiş ve on milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine neden olmuştu.

VARŞOVA GERİ ADIM ATMIYOR

Polonya Anayasa Mahkemesi'nin bazı durumlarda ulusal yasaların AB hukukundan önce geldiğine yönelik aldığı karar ile başlayan kriz 2022'de de süreceğe benziyor.

Zira Polonya'nın aldığı bu karar sonrası AB bu duruma itiraz etmiş ancak hükümet aldığı kararın arkasında durmuştu.

20 Temmuz'da AB daha sert bir açıklama yaparak geri adım atılmaması durumunda 'yetkilerini kullanmakta tereddüt etmeyeceğini' belirtmiş 27 Ekim'de ise Polonya'yı bu yönde bir adım atmayı reddeden Polonya'ya verilecek fonları onaylamamış ve günlük 1 milyon euro ceza kesmişti.

Kaczynski'nin bu açıklamaları Polonya'nın geri adım atmaya niyetinin olmadığının açık bir göstergesi olarak yorumlandı.

2004'TE AB ÜYESİ OLDU

Polonya, 2004'te AB üyesi olmuştu. İngiltere'nin AB'den ayrılmasının ardından birlik üyesi ülkelerin sayısı 27'ye düşmüştü.

Bazı uzmanlar, Polonya Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararın, Polonya'nın gelecekte AB'den ayrılmasıyla sonuçlanmasına yol açabileceğini söylüyor.

 

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