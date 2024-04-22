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Polonya'dan Rusya'ya 'nükleer' rest: Hazırız

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#Rusya#Polonya#Dünya
Polonyadan Rusyaya nükleer rest: Hazırız
Oluşturulma Tarihi: Nisan 22, 2024 11:56

Dünya Ortadoğu'daki krizi konuşurken Polonya'dan gündeme adeta bomba gibi düşen bir haber geldi. Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, ülkesinin nükleer kararını açıklayarak adeta Rusya'ya 'nükleer' rest çekti.

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Rusya Devlet Başkanı Putin'in 2021'in Şubat ayında verdiği emir ile başlayan kanlı savaş Moskova'nın istediği yönde ilerlemiyor.

İki tarafın da kesin zafere ulaşamadığı bir aşamada devam eden savaş son sürat devam ederken NATO üyesi ve Ukrayna'nın sadık bir destekçisi olan Polonya'dan dünyanın gündemine birinci sıradan giren bir haber geldi.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, bugün yayınlanan bir röportajda, Rusya'nın Belarus ve Kaliningrad'daki silahlarını güçlendirmesi karşısında NATO'nun silahları konuşlandırmaya karar vermesi halinde Polonya'nın nükleer silahlara ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu söyledi.

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Fakt gazetesi tarafından yayınlanan bir röportajda Duda şu ifadelere yer verdi;

'Müttefiklerimiz, NATO'nun doğu kanadını güçlendirmek için nükleer paylaşımın bir parçası olarak topraklarımızda nükleer silah konuşlandırmaya karar verirse, bunu yapmaya hazırız.'

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Duda, Polonya ile ABD arasındaki nükleer iş birliğine ilişkin görüşmelerin "bir süredir" devam ettiğini söyledi.

Duda, 'Bunun hakkında zaten birkaç kez konuştum. İtiraf etmeliyim ki, bu konu sorulduğunda hazır olduğumuzu beyan ettim' dedi.

'Rusya, Kaliningrad'ı giderek militarize ediyor. Son zamanlarda nükleer silahlarını Belarus'a kaydırıyor' diyen Duda'nın bu çıkışı dünya basını tarafından 'nükleer rest' olarak yorumlandı.

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Haziran 2023'te Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Ukrayna ve Polonya ile sınırı olan Belarus'a taktiksel nükleer silahlar gönderdiğini doğrulamıştı.

Vilnius'taki son NATO zirvesinde müttefikler 'nükleer caydırıcı misyonun güvenilirliğini, etkinliğini, emniyetini ve emniyetini sağlamak için gerekli tüm adımları atma' sözü vermişlerdi.

Polonya, hem Rusya'nın Kaliningrad bölgesiyle, hem de Moskova'nın müttefiki Belarus'la sınırı paylaşıyor.

Kaliningrad, 1991 yılında Sovyetler Birliği'nin dağılması sırasında Litvanya'nın bağımsızlığını kazanmasıyla Moskova'dan ayrıldı.

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#Rusya#Polonya#Dünya

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