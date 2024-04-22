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İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...
Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani’nin ABD’ye gerçekleştirdiği ziyaretten günler sonra Irak topraklarından ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine saldırı gerçekleştirildi. Suriye’nin Haseke bölgesindeki Harap el-Cir Üssü’ne dün yerel saatle 21.50 sıralarında gerçekleştirilen saldırının ardından ismi açıklanmayan ABD’li bir yetkili, üsse Irak topraklarından 5 roket fırlatıldığını belirtti. Yetkili saldırıyı başarısız olarak nitelendirdi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD’nin İsrail Ordusu’ndaki bir birliğe yönelik askeri yardımı keseceği haberlerinin ardından, ülkesine yönelik tüm ambargoları reddedeceğini söyledi ve “Tüm gücümle savaşacağım” dedi.
Daha önce Axios haber sitesi, ABD’nin, işgal altındaki Batı Şeria’da insan hakları ihlalleri nedeniyle İsrail’in Netzah Yehuda tugayını hedef alacağını yazmıştı.
BBC, kararın ihlallerde yer aldığı iddia edilen yabancı askeri birliklere yönelik Amerikan yasağı uyarınca alınmış olabileceğini tespit etti.
Geçen hafta ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD’nin İsrail Ordusu’ndaki bazı birliklere insan hakları ihlalleri iddiaları nedeniyle yardımcın kesileceği haberleri sorulunca “Bazı kararlar verdim, önümüzdeki günlerde görmeyi bekleyebilirsiniz” demişti.
İsrail başlıca müttefiki Washington daha önce hiç İsrail Ordusu’ndaki bir birliğe yönelik yardımı kesmemişti.
İsrail Ordusu ise Netzah Yehuda’nın uluslararası hukuk çerçevesinde faaliyet gösterdiğini savunuyor.
Washington - Tel Aviv hattı 'yaptırım krizi' ile tarihinin en gergin dönemini yaşıyor. Bu krizi manşetine taşıyan Ynet 'Biden yönetiminin IDF'nin Netzah Yehuda Taburu'na yaptırım uygulama niyeti, İsrail'i uluslararası soruşturmaya maruz bırakabilecek geniş kapsamlı sonuçlara yol açabilir' yorumunda bulundu.
'Tehlikeli yaptırımlar: İsrail-Amerikan özel ilişkisi sona erdi mi?' başlığı ile okurlarının karşısına çıkan İsrailli gazete 'Bu, İsrail ile ABD arasındaki özel ilişkinin potansiyel olarak sona ermesi ve Batı'da İsrail faaliyetlerine dahil olan herhangi bir kuruluşa devletler ve uluslararası kuruluşlar tarafından uluslararası, siyasi ve kişisel yaptırımlar uygulanmasına yol açabilecek bir boşluk anlamına gelecekti' dedi.
Ynet 'Bunlar, bir bütün olarak İsrail Savunma Kuvvetleri'ni, İsrail ekonomisini, İsrail'in Batı Şeria'daki kanun uygulama politikasını ve İsrail'in uluslararası konumunu etkileyebilecek potansiyel olarak tehlikeli yaptırımlardır' değerlendirmesinde bulundu.
Netzah Yehuda Taburu'na yaptırımlar, 1997'de yürürlüğe giren Leahy Yasası kapsamında yapılacak. Leahy Yasası, ABD'nin ciddi insan hakları ihlalleriyle suçlanan bir askeri güce, aksi kanıtlanmadığı sürece herhangi bir yardım yapmayacağını veya onlarla herhangi bir ilişki kurmayacağını öngörüyor.
İlgili ülke, insan hakları ihlalleriyle suçlanan askeri birlikteki sorumluların yargılanması için etkili adımlar atıyor.
Irak'taki Kataib Hizbullah, Irak başbakanının Washington ziyareti sırasında Amerikan askerlerinin çekilmesine yönelik görüşmelerde çok az ilerleme gördükten sonra Irak silahlı gruplarının ülkedeki ABD güçlerine saldırılarını yeniden başlatmaya karar verdiklerini söyledi.
Grup, dün gece geç saatlerde Suriye'deki ABD güçlerinin bulunduğu bir üsse Kuzey Irak'tan çok sayıda roketle düzenlenen saldırıya atıfta bulunarak, "Kısa süre önce yaşananlar başlangıçtır" diyor.
Ordudan yapılan açıklamada, Lübnan semalarında görev yapan İsrail Savunma Kuvvetleri'ne ait bir insansız hava aracının kısa bir süre önce karadan havaya füzeyle vurulduğu belirtildi.
ABD Başkanı Joe Biden, Pazartesi gecesi başlayan Yahudi bayramı Fısıh Bayramı öncesinde Pazar günü bir açıklama yaptı.
Açıklamada, İsrail ile Hamas arasında devam eden savaşın yanı sıra, Hamas'ın 7 Ekim saldırısıyla ortaya çıkan küresel antisemitizmdeki artış ve Gazze'de rehin tutulan İsraillilerin devam eden kötü durumu ele alındı.