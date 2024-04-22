×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERDünya Haberleri

CANLI GELİŞMELER Son dakika haberleri: İsrail'de 'yaptırım' paniği... İsrail-Amerikan özel ilişkisi için yolun sonu mu?

Güncelleme Tarihi:

#İsrail#ABD#Dünya
Son dakika haberleri: İsrailde yaptırım paniği... İsrail-Amerikan özel ilişkisi için yolun sonu mu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 22, 2024 08:34

İsrail ablukasındaki Gazze'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor...  İsrail'de ise 'yaptırım' paniği yaşanıyor. ABD’nin insan hakları ihlalleri nedeniyle İsrail ordusundaki bazı birimlere yaptırım uygulamayı değerlendirdiği öne sürüldü. Bu yaptırımı mercek altına alan ülke basını 'Biden yönetiminin IDF'nin Netzah Yehuda Taburu'na yaptırım uygulama niyeti, İsrail'i uluslararası soruşturmaya maruz bırakabilecek geniş kapsamlı sonuçlara yol açabilir' diyerek İsrail'i bekleyen tehlikeye dikkat çekti.

Haberin Devamı

İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...

ABD: Irak’tan Suriye’deki koalisyon üssüne 5 roket fırlatıldı

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani’nin ABD’ye gerçekleştirdiği ziyaretten günler sonra Irak topraklarından ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine saldırı gerçekleştirildi. Suriye’nin Haseke bölgesindeki Harap el-Cir Üssü’ne dün yerel saatle 21.50 sıralarında gerçekleştirilen saldırının ardından ismi açıklanmayan ABD’li bir yetkili, üsse Irak topraklarından 5 roket fırlatıldığını belirtti. Yetkili saldırıyı başarısız olarak nitelendirdi.

Netanyahu, İsrail Ordusuna yönelik herhangi bir ABD ambargosuyla savaşacağını söyledi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD’nin İsrail Ordusu’ndaki bir birliğe yönelik askeri yardımı keseceği haberlerinin ardından, ülkesine yönelik tüm ambargoları reddedeceğini söyledi ve “Tüm gücümle savaşacağım” dedi.


Daha önce Axios haber sitesi, ABD’nin, işgal altındaki Batı Şeria’da insan hakları ihlalleri nedeniyle İsrail’in Netzah Yehuda tugayını hedef alacağını yazmıştı.


BBC, kararın ihlallerde yer aldığı iddia edilen yabancı askeri birliklere yönelik Amerikan yasağı uyarınca alınmış olabileceğini tespit etti.

Geçen hafta ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD’nin İsrail Ordusu’ndaki bazı birliklere insan hakları ihlalleri iddiaları nedeniyle yardımcın kesileceği haberleri sorulunca “Bazı kararlar verdim, önümüzdeki günlerde görmeyi bekleyebilirsiniz” demişti.


İsrail başlıca müttefiki Washington daha önce hiç İsrail Ordusu’ndaki bir birliğe yönelik yardımı kesmemişti.


İsrail Ordusu ise Netzah Yehuda’nın uluslararası hukuk çerçevesinde faaliyet gösterdiğini savunuyor.

İsrail'de 'yaptırım' paniği: Uluslararası soruşturmaya maruz bırakabilir
İsrailde yaptırım paniği: Uluslararası soruşturmaya maruz bırakabilir

Washington - Tel Aviv hattı 'yaptırım krizi' ile tarihinin en gergin dönemini yaşıyor. Bu krizi manşetine taşıyan Ynet 'Biden yönetiminin IDF'nin Netzah Yehuda Taburu'na yaptırım uygulama niyeti, İsrail'i uluslararası soruşturmaya maruz bırakabilecek geniş kapsamlı sonuçlara yol açabilir' yorumunda bulundu.


'Tehlikeli yaptırımlar: İsrail-Amerikan özel ilişkisi sona erdi mi?' başlığı ile okurlarının karşısına çıkan İsrailli gazete 'Bu, İsrail ile ABD arasındaki özel ilişkinin potansiyel olarak sona ermesi ve Batı'da İsrail faaliyetlerine dahil olan herhangi bir kuruluşa devletler ve uluslararası kuruluşlar tarafından uluslararası, siyasi ve kişisel yaptırımlar uygulanmasına yol açabilecek bir boşluk anlamına gelecekti' dedi.


Ynet 'Bunlar, bir bütün olarak İsrail Savunma Kuvvetleri'ni, İsrail ekonomisini, İsrail'in Batı Şeria'daki kanun uygulama politikasını ve İsrail'in uluslararası konumunu etkileyebilecek potansiyel olarak tehlikeli yaptırımlardır' değerlendirmesinde bulundu.


Netzah Yehuda Taburu'na yaptırımlar, 1997'de yürürlüğe giren Leahy Yasası kapsamında yapılacak. Leahy Yasası, ABD'nin ciddi insan hakları ihlalleriyle suçlanan bir askeri güce, aksi kanıtlanmadığı sürece herhangi bir yardım yapmayacağını veya onlarla herhangi bir ilişki kurmayacağını öngörüyor.


İlgili ülke, insan hakları ihlalleriyle suçlanan askeri birlikteki sorumluların yargılanması için etkili adımlar atıyor.

Kataib Hizbullah, Suriye'deki roket saldırılarının ABD kuvvetlerine yönelik saldırıların yeniden başladığını gösterdiğini söyledi

Irak'taki Kataib Hizbullah, Irak başbakanının Washington ziyareti sırasında Amerikan askerlerinin çekilmesine yönelik görüşmelerde çok az ilerleme gördükten sonra Irak silahlı gruplarının ülkedeki ABD güçlerine saldırılarını yeniden başlatmaya karar verdiklerini söyledi.


Grup, dün gece geç saatlerde Suriye'deki ABD güçlerinin bulunduğu bir üsse Kuzey Irak'tan çok sayıda roketle düzenlenen saldırıya atıfta bulunarak, "Kısa süre önce yaşananlar başlangıçtır" diyor.

İsrail insansız hava aracı Lübnan'da füzeyle düşürüldü; olay araştırılıyor

Ordudan yapılan açıklamada, Lübnan semalarında görev yapan İsrail Savunma Kuvvetleri'ne ait bir insansız hava aracının kısa bir süre önce karadan havaya füzeyle vurulduğu belirtildi.

Biden Fısıh mesajında ​​rehineleri ve Orta Doğu gerilimlerini merkeze alıyor
Biden Fısıh mesajında ​​rehineleri ve Orta Doğu gerilimlerini merkeze alıyor

ABD Başkanı Joe Biden, Pazartesi gecesi başlayan Yahudi bayramı Fısıh Bayramı öncesinde Pazar günü bir açıklama yaptı.


Açıklamada, İsrail ile Hamas arasında devam eden savaşın yanı sıra, Hamas'ın 7 Ekim saldırısıyla ortaya çıkan küresel antisemitizmdeki artış ve Gazze'de rehin tutulan İsraillilerin devam eden kötü durumu ele alındı.

timeline

Canlı Anlatım Özeti

timelineABD: Irak’tan Suriye’deki koalisyon üssüne 5 roket fırlatıldı
timelineNetanyahu, İsrail Ordusuna yönelik herhangi bir ABD ambargosuyla savaşacağını söyledi
timelineİsrail'de 'yaptırım' paniği: Uluslararası soruşturmaya maruz bırakabilir
timelineKataib Hizbullah, Suriye'deki roket saldırılarının ABD kuvvetlerine yönelik saldırıların yeniden başladığını gösterdiğini söyledi
timelineİsrail insansız hava aracı Lübnan'da füzeyle düşürüldü; olay araştırılıyor
timelineBiden Fısıh mesajında ​​rehineleri ve Orta Doğu gerilimlerini merkeze alıyor
Haberle ilgili daha fazlası:
#İsrail#ABD#Dünya

BAKMADAN GEÇME!