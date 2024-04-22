İsrail'de 'yaptırım' paniği: Uluslararası soruşturmaya maruz bırakabilir

Washington - Tel Aviv hattı 'yaptırım krizi' ile tarihinin en gergin dönemini yaşıyor. Bu krizi manşetine taşıyan Ynet 'Biden yönetiminin IDF'nin Netzah Yehuda Taburu'na yaptırım uygulama niyeti, İsrail'i uluslararası soruşturmaya maruz bırakabilecek geniş kapsamlı sonuçlara yol açabilir' yorumunda bulundu.





'Tehlikeli yaptırımlar: İsrail-Amerikan özel ilişkisi sona erdi mi?' başlığı ile okurlarının karşısına çıkan İsrailli gazete 'Bu, İsrail ile ABD arasındaki özel ilişkinin potansiyel olarak sona ermesi ve Batı'da İsrail faaliyetlerine dahil olan herhangi bir kuruluşa devletler ve uluslararası kuruluşlar tarafından uluslararası, siyasi ve kişisel yaptırımlar uygulanmasına yol açabilecek bir boşluk anlamına gelecekti' dedi.





Ynet 'Bunlar, bir bütün olarak İsrail Savunma Kuvvetleri'ni, İsrail ekonomisini, İsrail'in Batı Şeria'daki kanun uygulama politikasını ve İsrail'in uluslararası konumunu etkileyebilecek potansiyel olarak tehlikeli yaptırımlardır' değerlendirmesinde bulundu.





Netzah Yehuda Taburu'na yaptırımlar, 1997'de yürürlüğe giren Leahy Yasası kapsamında yapılacak. Leahy Yasası, ABD'nin ciddi insan hakları ihlalleriyle suçlanan bir askeri güce, aksi kanıtlanmadığı sürece herhangi bir yardım yapmayacağını veya onlarla herhangi bir ilişki kurmayacağını öngörüyor.





İlgili ülke, insan hakları ihlalleriyle suçlanan askeri birlikteki sorumluların yargılanması için etkili adımlar atıyor.