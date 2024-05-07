Polonya'da güvenlik krizi! Bakanlar Kurulu’nun toplantı odasında dinleme cihazı bulundu

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Polonya’da Bakanlar Kurulu toplantısında casus paniği yaşandı. Polonya Özel Kuvvetler Koordinatör Bakanlığı Basın Sözcüsü Jacek Dobrzynski yaptığı açıklamada, Bakanlar Kurulu'nun bugün toplantı düzenleyeceği odada dinleme cihazı bulunduğunu bildirdi.



Dobrzynski, cihazın 2024 Avrupa Ekonomi Kongresi dolayısıyla istisnai olarak Katowice şehrinde düzenlenecek Bakanlar Kurulu toplantısı öncesinde yapılan aramada tespit edildiğini aktardı. Basın Sözcüsü Jacek Dobrzynski, söz konusu cihazın Devlet Güvenlik Servisi ve İç Güvenlik Ajansı görevlileri tarafından söküldüğünü bildirdi.



Özel Kuvvetler Koordinatör Bakanı Tomasz Simoniak basına yaptığı açıklamada, konuya ilişkin inceleme başlatıldığını belirtirken, dinleme cihazının yerleştirilme zamanına ilişkin şimdilik bir şey söylemenin mümkün olmadığını ifade etti.