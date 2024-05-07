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Polonya'da güvenlik krizi! Bakanlar Kurulu’nun toplantı odasında dinleme cihazı bulundu

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#Polonya#Dinleme Cihazı#Bakanlar Kurulu
Polonyada güvenlik krizi Bakanlar Kurulu’nun toplantı odasında dinleme cihazı bulundu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 07, 2024 14:02

Polonya’da Bakanlar Kurulu toplantısının yapılacağı odada yapılan aramada dinleme cihazı bulundu. Basın Sözcüsü Jacek Dobrzynski, söz konusu cihazın Devlet Güvenlik Servisi ve İç Güvenlik Ajansı görevlileri tarafından söküldüğünü bildirdi.

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Polonya’da Bakanlar Kurulu toplantısında casus paniği yaşandı. Polonya Özel Kuvvetler Koordinatör Bakanlığı Basın Sözcüsü Jacek Dobrzynski yaptığı açıklamada, Bakanlar Kurulu'nun bugün toplantı düzenleyeceği odada dinleme cihazı bulunduğunu bildirdi.

Dobrzynski, cihazın 2024 Avrupa Ekonomi Kongresi dolayısıyla istisnai olarak Katowice şehrinde düzenlenecek Bakanlar Kurulu toplantısı öncesinde yapılan aramada tespit edildiğini aktardı. Basın Sözcüsü Jacek Dobrzynski, söz konusu cihazın Devlet Güvenlik Servisi ve İç Güvenlik Ajansı görevlileri tarafından söküldüğünü bildirdi.

Özel Kuvvetler Koordinatör Bakanı Tomasz Simoniak basına yaptığı açıklamada, konuya ilişkin inceleme başlatıldığını belirtirken, dinleme cihazının yerleştirilme zamanına ilişkin şimdilik bir şey söylemenin mümkün olmadığını ifade etti.

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#Polonya#Dinleme Cihazı#Bakanlar Kurulu

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