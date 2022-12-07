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Polisten kaçan zanlıyı inekler yakaladı...

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#Polis#Kovalamaca#İnekler
Polisten kaçan zanlıyı inekler yakaladı...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 07, 2022 15:35

Bir zanlı, polise izini kaybettirmek için tarlaya girerek en büyük hatasını yaptı. Polise izini kaybettiren zanlı tarlada karşısına çıkan ekibe teslim olmak zorunda kaldı. Polis helikopterinin kamerasına yansıyan o ilginç anlar sosyal medyada gündem oldu.

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İngiltere’de polisten kaçan bir suçlu kurtulmak için tarlada izini kaybettirmeyi denedi. Polis ekiplerini tam atlattığını düşündüğü anda karşısına çıkan ekiple şaşkına döndü.


Polisten kaçan zanlıyı inekler yakaladı...

Tarlaya giren adamı fark eden inek sürüsü suçlunun ilerlemesine izin vermedi. Önü kesilen adamın etrafını saran inek sürüsü adeta bir polis gibi suçluyu çembere aldı.

Zanlı, iddia edilen suç mahallinden kaçarken, kovalamaca polis helikopteri ile takip edildi.

Ulusal Polis Hava Servisi (NPAS), Devon’da tarlaya giren adamın bir inek sürüsü tarafından yakalandığını ve ekiplere doğru getirildiğini anons etti.

Polisten kaçan zanlıyı inekler yakaladı...

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Polis ekipleri tarla kenarında bekledi ve inek sürüsü önüne aldığı zanlıyı ekiplerin ayağına kadar getirdi.

Ne olduğunu anlayamayan zanlı çaresizce polislere teslim oldu.

NPAS sözcüsü yaptığı açıklamada, "Devon ve Cornwall Polisinden kaçan bir adamın Devon'da bir grup inek tarafından yakalanıp polislere teslim edildiği anlar kameralarca kaydedildi. Her zamanki gibi harika bir ekip çalışmasıydı.” İfadelerine yer verildi.

Polisten kaçan zanlıyı inekler yakaladı...

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#Polis#Kovalamaca#İnekler

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