Polisten kaçan zanlıyı inekler yakaladı...

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İngiltere’de polisten kaçan bir suçlu kurtulmak için tarlada izini kaybettirmeyi denedi. Polis ekiplerini tam atlattığını düşündüğü anda karşısına çıkan ekiple şaşkına döndü.





Tarlaya giren adamı fark eden inek sürüsü suçlunun ilerlemesine izin vermedi. Önü kesilen adamın etrafını saran inek sürüsü adeta bir polis gibi suçluyu çembere aldı.

Zanlı, iddia edilen suç mahallinden kaçarken, kovalamaca polis helikopteri ile takip edildi.

Ulusal Polis Hava Servisi (NPAS), Devon’da tarlaya giren adamın bir inek sürüsü tarafından yakalandığını ve ekiplere doğru getirildiğini anons etti.

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Polis ekipleri tarla kenarında bekledi ve inek sürüsü önüne aldığı zanlıyı ekiplerin ayağına kadar getirdi.

Ne olduğunu anlayamayan zanlı çaresizce polislere teslim oldu.

NPAS sözcüsü yaptığı açıklamada, "Devon ve Cornwall Polisinden kaçan bir adamın Devon'da bir grup inek tarafından yakalanıp polislere teslim edildiği anlar kameralarca kaydedildi. Her zamanki gibi harika bir ekip çalışmasıydı.” İfadelerine yer verildi.