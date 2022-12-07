Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Korkunç kazayı arkadaşları çığlık çığlığa izledi...

Güncelleme Tarihi:

#Uçak Kazası#Avustralya#Helikopter
Korkunç kazayı arkadaşları çığlık çığlığa izledi...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 07, 2022 12:03

Annesine doğum günü hediyesi sunmak içi helikopter ile evden alan genç, ailesi ile korkunç anlar yaşadı. Parti yerine yaklaştıklarında kontrolden çıkan helikopter yere çakıldı. Bu anlar, aileyi bekleyen arkadaşları tarafından an be an kaydedildi.

Haberin Devamı

Avustralya’da yaşayan Sara Evans 40’ıncı doğum gününde kâbusu yaşadı. 19 Kasım'da 21 yaşındaki oğlu ve kocasıyla birlikte helikopter ile doğum günü kutlamaya gitmek için yola çıktı.

Başına geleceklerden habersiz bir şekilde helikopterle parti alanına yaklaşan aile, bir anda olup biteni anlayamadı. Helikopterin aniden kontrolden çıkarak elektrik hattına çarptığı görülen videoda, korku dolu anlar saniye saniye kaydedildi.

Korkunç kazayı arkadaşları çığlık çığlığa izledi...

Ailesi ve arkadaşlarının çığlıkları arasında yere çakılan helikopterde can pazarı yaşandı.

Pilot ve kocasının hafif sıyrıklarla kurtulduğu kazada, Sara’nın beyin boynundan yaralanıp beyin sarsıntısı geçirdiği söylendi.

Haberin Devamı

Evans'ın arkadaşı Fran Clarke, "helikopter Sara'nın oturduğu tarafa doğru yan çakıldı. Her şey birden olup bitti. Korkunçtu.” ifadelerine yer verdi.

Korkunç kazayı arkadaşları çığlık çığlığa izledi...

Avustralya Ulaşım Güvenliği Bürosundan (ATSB) bir müfettiş ekibi, kazayla ilgili soruşturması başlattı.

ATSB Baş Komiseri Angus Mitchell, "ATSB, soruşturmanın sonunda, tanımlanmış güvenlik sorunlarını detaylandıran nihai bir rapor yayınlayacak. Ancak, soruşturma sırasında herhangi bir aşamada herhangi bir kritik güvenlik sorunu tespit edilirse, ATSB uygun güvenlik önleminin alınabilmesi için ilgili tarafları derhal bilgilendirecektir." dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Uçak Kazası#Avustralya#Helikopter

BAKMADAN GEÇME!

Yapay zekâyla röportaj yaptık

'Yapay zekâ'yla röportaj yaptık

#Yapay Zeka
Dünya Kupasındaki İspanya - Fas maçında Beşiktaşlı yıldız göz doldurdu Kötü rekor sonrası istifa sinyali...

Dünya Kupası'ndaki İspanya - Fas maçında Beşiktaşlı yıldız göz doldurdu! Kötü rekor sonrası istifa sinyali...

#Dünya Kupası
Sağlık Bakanlığı uyardı: Kışlıkların ardına saklanmayın

Sağlık Bakanlığı uyardı: Kışlıkların ardına saklanmayın

#Sağlık Bakanlığı

BAKMADAN GEÇME!

Yapay zekâyla röportaj yaptık

'Yapay zekâ'yla röportaj yaptık

#Yapay Zeka
Dünya Kupasındaki İspanya - Fas maçında Beşiktaşlı yıldız göz doldurdu Kötü rekor sonrası istifa sinyali...

Dünya Kupası'ndaki İspanya - Fas maçında Beşiktaşlı yıldız göz doldurdu! Kötü rekor sonrası istifa sinyali...

#Dünya Kupası
Sağlık Bakanlığı uyardı: Kışlıkların ardına saklanmayın

Sağlık Bakanlığı uyardı: Kışlıkların ardına saklanmayın

#Sağlık Bakanlığı