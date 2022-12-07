Korkunç kazayı arkadaşları çığlık çığlığa izledi...

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Avustralya’da yaşayan Sara Evans 40’ıncı doğum gününde kâbusu yaşadı. 19 Kasım'da 21 yaşındaki oğlu ve kocasıyla birlikte helikopter ile doğum günü kutlamaya gitmek için yola çıktı.

Başına geleceklerden habersiz bir şekilde helikopterle parti alanına yaklaşan aile, bir anda olup biteni anlayamadı. Helikopterin aniden kontrolden çıkarak elektrik hattına çarptığı görülen videoda, korku dolu anlar saniye saniye kaydedildi.

Ailesi ve arkadaşlarının çığlıkları arasında yere çakılan helikopterde can pazarı yaşandı.

Pilot ve kocasının hafif sıyrıklarla kurtulduğu kazada, Sara’nın beyin boynundan yaralanıp beyin sarsıntısı geçirdiği söylendi.

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Evans'ın arkadaşı Fran Clarke, "helikopter Sara'nın oturduğu tarafa doğru yan çakıldı. Her şey birden olup bitti. Korkunçtu.” ifadelerine yer verdi.

Avustralya Ulaşım Güvenliği Bürosundan (ATSB) bir müfettiş ekibi, kazayla ilgili soruşturması başlattı.

ATSB Baş Komiseri Angus Mitchell, "ATSB, soruşturmanın sonunda, tanımlanmış güvenlik sorunlarını detaylandıran nihai bir rapor yayınlayacak. Ancak, soruşturma sırasında herhangi bir aşamada herhangi bir kritik güvenlik sorunu tespit edilirse, ATSB uygun güvenlik önleminin alınabilmesi için ilgili tarafları derhal bilgilendirecektir." dedi.