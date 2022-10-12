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Plastiği o yok edecek

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#Plastik#Çevre Kirliliği#Pet Şişe
Plastiği o yok edecek
Oluşturulma Tarihi: Ekim 12, 2022 07:00

Biliminsanları, doğaya atılan plastiğin yine ‘doğal’ yollarla yok olmasını sağlayacak büyük bir keşfe imza attı. Çalışmaya göre doğada çözünmesi yüzlerce yıl süren plastik atıklar, balmumu kurtlarında bulunan bazı enzimler sayesinde birkaç saat içinde yok edilebilecek.

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İSPANYOL bir grup biliminsanının yaptığı araştırmanın sonunda, balmumu kurtlarının plastik atıkların imhasında bir çözüm olabileceği öne sürüldü. Moleküler biyolog Federica Bertocchini ve ekibi, balmumu kurtlarında bulunan bazı enzimlerin plastiğin doğal yollardan yok edilmesini sağlayabileceklerini keşfetti.

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ODA SICAKLIĞINDA

Nature dergisinde yayımlanan araştırma, balmumu kurtlarının “demetra” ve “ceres” adı verilen iki enziminin plastik ürünlerin birçoğunda bulunan polietileni oda sıcaklağında birkaç saat içinde yok ettiğini ortaya koydu. Özellikle plastik torbalar ve ambalajlarda yoğun olarak kullanılan polietilenin doğal yollarla yok edilmesi, geridönüşüm ve plastik atık yönetimi için kritik önemde.

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TESADÜFEN KEŞFEDİLDİ

İşin ilginç yanı ise Bertocchini ve ekibinin bu buluşu tesadüf eseri gerçekleştirmiş olması. Amatör olarak arıcılıkla da uğraşan moleküler biyolog Federica Bertocchini, depoya kaldırdığı bir arı kovanının kurtlarla dolduğunu görünce bu kurtları toplayarak hepsini bir plastik torbaya koydu. Kısa bir süre sonra poşete tekrar bakan Bertocchini, plastik poşetin deliklerle dolu olduğunu görünce ekibiyle birlikte kurtları incelemeye başladı. Biliminsanları daha önce de plastiği yok edebilen bazı mikrop ve bakteriler keşfetmişlerdi.

400 YIL

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Çevre kirliliğinde başrol oynayan plastik atıklar, yüzyıllar boyunca doğada kalıyor. Pet şişe doğada 400 yılda yok olurken, plastik tabak için 500 yıl, plastik poşet içinse en az 1000 yıl gerekiyor.

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#Plastik#Çevre Kirliliği#Pet Şişe

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