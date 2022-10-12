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Dilara’nın ölümündeki şüphe: Şantaj

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#Dilara Köç#Otopsi#İnşaat
Dilara’nın ölümündeki şüphe: Şantaj
Oluşturulma Tarihi: Ekim 12, 2022 07:00

Erzurum’da inşaatın önünde cesedi bulunan Dilara Köç’ün ölümüyle ilgili gözaltına alınan 4 kişiden 1’i tutuklandı. Şüpheliler, Dilara’ya eski erkek arkadaşıyla olan görüntüleriyle şantaj yapmış.

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Dilara Köç’ün (20) cesedi önceki sabah Erzurum Polis Okulu’nun karşısındaki 12 katlı inşaatın önünde bulundu. Polis merkezine ‘Binadan biri atladı’ diye ihbar yapılmıştı. Babası gece polise başvurmuş ve “Kızım kayıp” demişti.

İddialar üzerine Cinayet Büro Amirliği soruşturmayı üstlendi. Hürriyet’in ulaştığı ilk bilgilere göre Dilara daha önce hamburger satan bir restoranda çalışıyordu. Ancak bu restoranın müdürü Ali K. (31) ve sevgilisi Çağla Fatmanur Eğilmez’in (23) baskı ve tehditlerine dayanamayarak 8 Ekim’de işi bıraktı. Dilara’nın işi bırakmasını kabullenemeyen arkadaşları Derya ve Dilara da işi bıraktı. İşyeri sahibi ise bu duruma çok sinirlendi. “Sizin yüzünüzden kalifiye elemanlar iş bırakıyor” diyerek işyeri müdürü Ali K.’yi azarladı. Bunun üzerine Ali K.’nin sevgilisi Çağla ve onun arkadaşı Şeymanur C. (22), Dilara’yı aradı ve “İşyeri sahibini ara ve işten çıkmanızla Ali’nin bir ilgisinin olmadığını söyle” diyerek baskı yaptı. Ardından da “Eğer bunu yapmazsan eski erkek arkadaşın Bedirhan’la ilişkine ait görüntüleri ailene veririz” diyerek şantaj yapıp tehditlerde bulundular.

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İlk değerlendirmelere göre Dilara bu kişilerle görüşmek ve görüntüleri almak için inşaata gitti. Ardından da sebebi henüz bilinmeyen bir şekilde binadan atladı veya atıldı.

22 SUÇ KAYDI VAR

Yapılan ilk incelemede eski sevgili Bedirhan Ö.’nün (22) telefonunda Dilara’nın müstehcen görüntüleri bulundu. Ayrıca yapılan incelemelerde diğer kişilerden Dilara’ya gelen çok sayıda tehdit ve şantaj mesajları da bulundu. Çağla Fatmanur Eğilmez, Şeymanur C., Bedirhan Ö. ve Ali K. gözaltına alındı. ‘Şantaj yoluyla intihara yönlendirme’ suçlamasıyla yürütülen soruşturmada şüphelilerden Çağla Fatmanur Eğilmez, çıkarıldığı hâkimlikçe tutuklandı. Tutuklanan Eğilmez’in tehdit, hakaret ve yaralamanın da olduğu 22 ayrı suçtan kaydı ortaya çıktı. Diğer şüpheliler Şeymanur C., Bedirhan Ö. ve Ali K. ise adli kontrolle serbest kaldı.

Dilara’nın ölmeden önce darp edilip edilmediği ise Adli Tıp Raporu ile kesinlik kazanacak.

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GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

Otopsisi tamamlanan Dilara Köç için Narmanlı Camisi’nde cenaze namazı kılındı. Namaza baba Kasım Köç, yakınları ile bölge halkının yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş da katıldı. Cenaze sırasında fenalaşan Dilara’nın ağabeyi Muhammed Köç’e, yakınları müdahale etti. Dilara’nın cenazesi Abdurrahman Gazi Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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