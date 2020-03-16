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Dünya
Haber Giriş: 16.03.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Plajı boşaltın

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Plajı boşaltın
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Koronavirüs tehdidinin yayılmasını önlemek için Miami kentinin plajlarında da önlem alındı.

Plajlarıyla ünlü Miami kentinde Güney Plajı’nın bazı bölümleri koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatıldı. Plajda güneşlenen kadın ve erkekler polisler tarafından tahliye edildi. Florida’daki hasta sayısının cumartesi günü 60’a sıçraması üzerine eyaletteki tüm önlemler arttırıldı.

Plajı boşaltın

Polislerin baskını üzerine sahildekiler kısa sürede plajı boşalttı.

TATİLDE KARANTİNA
Karayipler’de bulunan Braemar crusie gemisinde 5 yolcuda koronavirüs tespit edildi. Çoğunluğunu İngilizlerin oluşturduğu yolcular gemide karantinaya alındı.

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