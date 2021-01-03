PKK’dan Resulayn’da hain saldırı: 2 ölü
Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Suriye’nin Resulayn kentinde terör örgütü PKK/PYD tarafından bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda iki çocuk hayatını kaybetti, üç sivil yaralandı.
Şanlıurfa Valiliği’nden yapılan açıklamada yaralıların Resulayn hastanesinde tedavi altına alındığı belirtildi. Açıklamada, eylemi gerçekleştiren PKK/PYD de kınandı. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise saldırıda ikisi çocuk beş kişinin öldüğünü öne sürdü.
Zeytin Dalı Harekâtı’yla terörden arındırılan Cinderes’te de dün bomba yüklü bir araçla gerçekleştirilen terör saldırısında 1 kişi öldü 8 kişi yaralandı. Güvenlik güçleri, bu saldırıyı da PKK/PYD’nin düzenlediğini düşünüyor.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle