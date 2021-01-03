PKK’dan Resulayn’da hain saldırı: 2 ölü

Şanlıurfa Valiliği’nden yapılan açıklamada yaralıların Resulayn hastanesinde tedavi altına alındığı belirtildi. Açıklamada, eylemi gerçekleştiren PKK/PYD de kınandı. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise saldırıda ikisi çocuk beş kişinin öldüğünü öne sürdü.

Zeytin Dalı Harekâtı’yla terörden arındırılan Cinderes’te de dün bomba yüklü bir araçla gerçekleştirilen terör saldırısında 1 kişi öldü 8 kişi yaralandı. Güvenlik güçleri, bu saldırıyı da PKK/PYD’nin düzenlediğini düşünüyor.