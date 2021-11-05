Pilotlar akılalmaz görüntüyü bildirdi, FBI soruşturma başlattı...Gerçeği öğrenince şoke oldular!

Haberin Devamı

Yetkililer, pilotların Los Angeles Havaalanı yakınlarında havada bir jetpack gördüklerini bildirmelerinin ardından şaşkına döndüler.

Ağustos 2020'den bu yana çeşitli tarihlerde, pilotlar, Los Angeles Uluslararası Havaalanı yakınında yüksek irtifalarda uçan bir jetpack'li bir kişi gördüğünü bildirdi Bu tuhaf ihbarlarla birlikte konuyla ilgili soruşturma açıldı.

Başta ABD medyası olmak üzere tüm dünyada ses getiren olayın ardından Los Angeles Polis Departmanı tarafından yeni yayınlanan video başka akılalmaz görüntüye açıklık getirdi: Bu görüntünün havada süzülen insan şeklinde bir balon olduğu açıklandı!

Insider tarafından elde edilen ve ilk olarak KTLA tarafından yayınlanan video, animasyon filmi "The Nightmare Before Christmas"ın ana karakteri Jack Skellington'a benzeyen şişirilebilir bir cismin yüksek hızda hareket ettiğini gösteriyor.

Video, Kasım 2020'de Century City yakınlarındaki bir LAPD helikopter ekibi tarafından çekildi. Videonun yanında yayınlanan bir görüntü de havada asılı duran Jack Skellington benzeri figürü gösteriyor.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Basın toplantısında savaş uçağı alarmı! Haberi Görüntüle

Bir FAA sözcüsü KTLA'ya verdiği demeçte, "FAA, bildirilen her jetpack görüşünü araştırmak için FBI ile yakın bir şekilde çalıştı. Şimdiye kadar, bu gözlemlerin hiçbiri doğrulanmadı."

FAA ve FBI, ayrı ayrı yaptıkları açıklamalarda, "En kuvvetli teori, pilotların balon görmüş olabileceğidir" dedi ve raporları hala araştırdıklarını da sözlerine ekledi.

Ağustos 2020'de, iki pilotun hava trafik kontrolüne jetpack'li bir adam gördüklerini söylemesiyle başlayan, Twitter'da adlandırıldığı şekliyle "jetpack adam" ın en az üç kez görüldüğü bildirildi.

The New York Times'a göre, Philadelphia'dan gelen bir American Airlines pilotu, "Kule, Amerikan 1997 - jetpack'li bir adamı geçtik" anonsu yapmıştı.

Pilot kontrol kulesine jetpack’in uçaktan yaklaşık 300 metre uzakta olduğunu bildirdi. Dakikalar sonra, bir Jet Blue pilotu da bir jetpack gördüğünü bildirdi.

Bu ilk tespitler, hem FAA hem de FBI'ın halen devam etmekte olan soruşturmaları başlatmasına neden oldu. "Jetpack Adam" Ekim 2020 ve Temmuz 2021'de çeşitli kontrol kulelerine tekrar bildirildi.

Her üç olay da FBI ve Federal Havacılık İdaresi'ni harekete geçirdi ve jetpack (sırt roketi) üreticileri de dahil olmak üzere havacılık camiası, birinin nadir bulunan bir öğeyi nasıl ele geçirebileceği, bir tanesiyle nasıl havalanabileceği ve binlerce fit yükseklikte uçabileceğine dair teorilerle dolup taştı.