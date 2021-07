Basın toplantısında savaş uçağı alarmı!

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda'nın Litvanya hava üssünde düzenlediği basın toplantısı panik dolu anlara sahne oldu.

Litvanya'daki Šiauliai Hava Üssü'nde düzenlenen basın toplantısı kimliği belirsiz en az bir Rus uçağının hava sahasına girdiği bilgisi verilmesi üzerine sona erdi.

İki devlet başkanı gazetecilerinin sorularını yanıtlamaya hazırlanırken yaşanan bu panik anı saniye saniye kayıt altına alındı.

Quite the moment: A press conference with Spanish Prime Minister Sánchez and the President of Lithuania is interrupted because the military needs to get the fighter aircraft they're using for the photo opportunity in the air to respond to Russian jetspic.twitter.com/OEchar7NWu