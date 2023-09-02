Pile yolu krizinde uzlaşı... BM ara bölgede devriye gezecek

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Hürriyet’in elde ettiği bilgilere göre, BM’nin Kıbrıs’taki en üst düzey yetkilisi Colin Stewart dün sabah KKTC Dışişleri Bakanlığı’na gelerek Bakan Tahsin Ertuğruloğlu’yla görüştü. İki haftadır süren sessiz müzakerelerde BM ve KKTC teknik heyetleri haritalar üzerinde detaylı bir çalışma yürüttü. Türk tarafından ilerleyen yol, BM denetimindeki ara bölgeye yer alan Pile köyüne ulaştıktan sonra kontrollerin nasıl yapılacağı belirlendi. Anlaşmanın, detayların kâğıda dökülmesiyle yakın bir tarihte ilan edilmesi bekleniyor.

MUHTARLAR DA DEVREDE

KKTC ile BM arasında uzlaşıya varıldığı haberleri Rum medyasına da yansıdı. Politis gazetesi, yolun BM denetimindeki ara bölgeden geçerek Pile’ye ulaşması konusunda tereddüt bulunmadığını, köy ile KKTC sınırı arasındaki bölgenin imara açılması ve geliştirilmesi konusunda detayların ele alındığını yazdı. Gazeteye göre, imara açılması bölgede yetki ve sorumlulukların belirlenmesi için muhtar ve belediye başkanlarının da katılacağı ayrı bir toplantı yapılacak.

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İMAR AB’Yİ DE İLGİLENDİRİYOR

Kıbrıs’ta 1974 Barış Harekatı’nın ardından 180 kilometre uzunluğunda 346 kilometrekarelik alan, BM Barış Gücü’nün denetimine bırakılmıştı. Rum yönetiminin 2004’te AB’ye tek yanlı kabul edilmesinin ardından AB, “Protokol 10” diye bilinen bir karar alarak KKTC toprakları ve BM denetimindeki bölgeyi AB toprağı, ancak müfredatın dışında kabul etti. BM denetimindeki ara bölgede yer alan Türk ve Rumların ortak yaşadığı Pile köyü çevresinin imara açılması, imar izinleri konusunda AB müfredatını da ilgilendiriyor.

30 YILLIK KRİZ

* Tek karma köy: BM denetimindeki ara bölgeye yer alan Pile köyü, Türk ve Rumların ortak yaşadığı tek yerleşim birimi.

* Rum’a var, Türk’e yok: Pile’de yaşayan 526 Türk, 1990’lı yıllardan bu yana 30 yıldır KKTC’ye doğrudan geçecek bir yol istiyor. Aradan geçen sürede Türk tarafı BM’ye çok sayıda başvuruda bulundu, ancak talep sürekli oyalanarak reddedildi. BM Rumların benzer yol çalışmalarına ise sessiz kaldı.

* BM yol kesti: Türk tarafı iki hafta önce sınırdaki Yiğitler köyü ile Pile arasına yol çalışmasına başladı. BM askerleri, sınır yakınında Türk topraklarına girerek dikenli tel ve beton bariyerlerle yolun önünü kesti.

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* Kriz çözüm getirdi: Türk polisi ve siviller BM askerlerini uzaklaştırdı. Çıkan arbedede BM araçları da hasar gördü. Kriz BM Güvenlik Konseyi’nin de Türk tarafını suçlamasıyla tırmandı, ancak 30 yıllık yol talebi, krizin çıkmasıyla çözüm aşamasına geldi.