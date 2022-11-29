Pentagon Sözcüsü açıkladı: PKK/YPG ile ortak devriyeler azaltıldı

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Pentagon sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder gazetecilere yaptığı açıklamada DEAŞ'a yönelik operasyonların durmadığını ancak PKK/YPG ile ABD'nin ortak attıkları devriyeleri azaltması gerektiğini açıkladı.

Pentagon'un açıklamasında "Bölgedeki çatışmanın ve özellikle de kara harekatının dünyanın DEAŞ'a karşı elde ettiği ciddi kazanımları ciddi bir şekilde tehlikeye atacak ve bölgeyi istikrarsızlaştıracaktır" denildi. Tuğgeneral Patrick Ryder, gazetecilere "Biz Suriye'de olası bir kara harekatından endişe etmeye devam ediyoruz" dedi.