Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Pentagon Sözcüsü açıkladı: PKK/YPG ile ortak devriyeler azaltıldı

Güncelleme Tarihi:

#ABD#Pentagon#YPG
Pentagon Sözcüsü açıkladı: PKK/YPG ile ortak devriyeler azaltıldı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 29, 2022 23:32

Pentagon Sözcüsü Patrick Ryder'ın yaptığı açıklamada ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ile birlikte yaptığı ortak devriye sayısını azalttığını söyledi.

Haberin Devamı

Pentagon sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder gazetecilere yaptığı açıklamada DEAŞ'a yönelik operasyonların durmadığını ancak PKK/YPG ile ABD'nin ortak attıkları devriyeleri azaltması gerektiğini açıkladı.

Pentagon'un açıklamasında "Bölgedeki çatışmanın ve özellikle de kara harekatının dünyanın DEAŞ'a karşı elde ettiği ciddi kazanımları ciddi bir şekilde tehlikeye atacak ve bölgeyi istikrarsızlaştıracaktır" denildi. Tuğgeneral Patrick Ryder, gazetecilere "Biz Suriye'de olası bir kara harekatından endişe etmeye devam ediyoruz" dedi.

Gözden Kaçmasın

Son dakika haberi: Bakanlık, sözleşmeli personele kadronun tüm detaylarını açıkladıSon dakika haberi: Bakanlık, sözleşmeli personele kadronun tüm detaylarını açıkladıHaberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

NATO Genel Sekreteri Stoltenbergden Putin açıklaması... Kışı silah olarak kullanıyorNATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Putin açıklaması... Kışı silah olarak kullanıyor!Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#ABD#Pentagon#YPG

BAKMADAN GEÇME!

İran ve ABD karşı karşıya | Bir maçtan çok daha fazlası: 24 yıl önce neler yaşanmıştı

İran ve ABD karşı karşıya | Bir maçtan çok daha fazlası: 24 yıl önce neler yaşanmıştı?

#2022 Dünya Kupası
Film gibi bir hikâye... Henüz 21 aylık bir bebekken kaçırıldı, tam 51 yıl sonra ailesine kavuştu

Film gibi bir hikâye... Henüz 21 aylık bir bebekken kaçırıldı, tam 51 yıl sonra ailesine kavuştu!

#Melissa Highsmith
Louis Van Gaal | Bir futbol bilgesinin son tangosu: Hastalığını oyuncularından gizledi, şimdi gözü kupada

Louis Van Gaal | Bir futbol bilgesinin son tangosu: Hastalığını oyuncularından gizledi, şimdi gözü kupada!

#2022 Dünya Kupası

BAKMADAN GEÇME!

İran ve ABD karşı karşıya | Bir maçtan çok daha fazlası: 24 yıl önce neler yaşanmıştı

İran ve ABD karşı karşıya | Bir maçtan çok daha fazlası: 24 yıl önce neler yaşanmıştı?

#2022 Dünya Kupası
Film gibi bir hikâye... Henüz 21 aylık bir bebekken kaçırıldı, tam 51 yıl sonra ailesine kavuştu

Film gibi bir hikâye... Henüz 21 aylık bir bebekken kaçırıldı, tam 51 yıl sonra ailesine kavuştu!

#Melissa Highsmith
Louis Van Gaal | Bir futbol bilgesinin son tangosu: Hastalığını oyuncularından gizledi, şimdi gözü kupada

Louis Van Gaal | Bir futbol bilgesinin son tangosu: Hastalığını oyuncularından gizledi, şimdi gözü kupada!

#2022 Dünya Kupası