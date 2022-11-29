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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Ukrayna'nın üyeliği hakkında açıklama

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#NATO#Jens Stoltenberg#Ukrayna
NATO Genel Sekreteri Stoltenbergden Ukraynanın üyeliği hakkında açıklama
Oluşturulma Tarihi: Kasım 29, 2022 19:56

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna'nın NATO’ya üyeliği hakkında açıklamalarda bulundu. Stoltenberg "Kulağa paradoks gibi gelebilir, ancak gerçek şu ki Ukrayna'da kalıcı bir barış sağlamanın en iyi yolu askeri destek sağlamak" dedi.

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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Ukrayna'nın NATO üyeliğine dair önemli açıklamalarda bulundu. Stoltenberg "Ukrayna konusunda şu anda ana odak noktası, kendilerini savunmalarına ve tahrip olmuş altyapıyı onarmalarına yardımcı olmak için acilen ihtiyaç duydukları desteği sağlamak. Daha sık buluşuyoruz, daha somut tartışmalar yapıyoruz ve siyasi ortaklığımızı genişletiyoruz" dedi.

NATO Genel Sekreteri açıklamasının devamında Ukrayna-Rusya Savaşı'nın büyük ihtimalle müzakere masasında sona ereceğini belirterek, "Kulağa paradoks gibi gelebilir, ancak gerçek şu ki Ukrayna'da kalıcı bir barış sağlamanın en iyi yolu askeri destek sağlamak" dedi.

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Stoltenberg ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kışı bir silah olarak kullandığını öne sürerek “Rusya, bu kış Ukrayna'yı soğukta ve karanlıkta bırakmak için acımasız füze ve insansız hava aracı saldırıları düzenliyor. Vladimir Putin kışı silah olarak kullanmaya çalışıyor" dedi.

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#NATO#Jens Stoltenberg#Ukrayna

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