Pence kıl payı kurtulmuş

Önceki günkü oturumda videoyu izleten Demokrat vekiller, bazı göstericilerin Pence ile beraberindeki senatörlere 30 metre kadar yakın olduklarını ve Pence’nin korumalar eşliğinde güvenli yere götürüldüğünü anlattı. Bir başka videoda, Cumhuriyetçi Senatör Mitt Romney’nin bir polisin uyarısıyla göstericilerden son anda uzaklaştığı anlar görüldü.