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Pence kıl payı kurtulmuş
Taraftarlarını 6 Ocak’taki Kongre baskınına teşvik ettiği suçlamasıyla eski Başkan Donald Trump hakkında Senato’da devam eden azil yargılamasının ikinci gününde yayınlanan yeni bir videoda, isyancıların ABD eski Başkan Yardımcısı Mike Pence’e ne kadar yaklaştıkları ilk kez ortaya çıktı.
Önceki günkü oturumda videoyu izleten Demokrat vekiller, bazı göstericilerin Pence ile beraberindeki senatörlere 30 metre kadar yakın olduklarını ve Pence’nin korumalar eşliğinde güvenli yere götürüldüğünü anlattı. Bir başka videoda, Cumhuriyetçi Senatör Mitt Romney’nin bir polisin uyarısıyla göstericilerden son anda uzaklaştığı anlar görüldü.
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